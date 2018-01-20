В Одесі чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна забарикадованої квартири: відео
13:32, сьогодні 1640 Читать новость на русском
В Одесі п’яний чоловік забарикадувався у своїй квартирі та відкрив стрілянину з вікна по людях похилого віку.
Як повідомив очільник ГУНП в одеській області Дмитро Головін, 49-літній зловмисник використовував гвинтівку 4,6 мм.
Для того, щоб його затримати, довелося квартиру, де стрілець забарикадувався, брати штурмом.
Під час штурму чоловік стріляв у поліцейських та кидав їм під ноги піротехніку.
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Його вдалося затримати.
Потерпілих внаслідок стрілянини немає.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 січня, в Одесі зловмисник відкрив стрілянину на вулицях міста. Внаслідок перестрілки загинув сам стрілець та його знайомий, а також був застрелений правоохоронець.
Джерело: 24 Канал
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