В Одесі чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна забарикадованої квартири: відео

В Одесі п’яний чоловік забарикадувався у своїй квартирі та відкрив стрілянину з вікна по людях похилого віку.

Як повідомив очільник ГУНП в одеській області Дмитро Головін, 49-літній зловмисник використовував гвинтівку 4,6 мм.

Для того, щоб його затримати, довелося квартиру, де стрілець забарикадувався, брати штурмом.

Під час штурму чоловік стріляв у поліцейських та кидав їм під ноги піротехніку.

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Його вдалося затримати.

Потерпілих внаслідок стрілянини немає.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 січня, в Одесі зловмисник відкрив стрілянину на вулицях міста. Внаслідок перестрілки загинув сам стрілець та його знайомий, а також був застрелений правоохоронець.