19:46
20 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля
22:37, 19 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, сьогодні
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

В Одесі чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна забарикадованої квартири: відео

13:32, сьогодні 1640 Читать новость на русском
Чоловіка затримував спецпідрозділ КОРД
Чоловіка затримував спецпідрозділ КОРД

В Одесі п’яний чоловік забарикадувався у своїй квартирі та відкрив стрілянину з вікна по людях похилого віку.

Як повідомив очільник ГУНП в одеській області Дмитро Головін, 49-літній зловмисник використовував гвинтівку 4,6 мм.

Для того, щоб його затримати, довелося квартиру, де стрілець забарикадувався, брати штурмом.

Під час штурму чоловік стріляв у поліцейських та кидав їм під ноги піротехніку.

Читайте також: Жорстока масова бійка зав'язалася біля нічного клубу у Дніпрі

Його вдалося затримати.

Потерпілих внаслідок стрілянини немає.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 січня, в Одесі зловмисник відкрив стрілянину на вулицях міста. Внаслідок перестрілки загинув сам стрілець та його знайомий, а також був застрелений правоохоронець.

Теги: Новини України Стрілянина в Одесі Кримінальні новини Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
сьогодні, 19:02 Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
Олег Пономарь 2100
День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
сьогодні, 17:10 День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
Настя Сукач 1159
Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад
сьогодні, 16:04 Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад
Злой Одессит 5202
Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації
сьогодні, 13:05 Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації
Наталя Сколоздра 756
Плюсы закона о реинтеграции Донбасса
сьогодні, 12:00 Плюсы закона о реинтеграции Донбасса
Семен Кабакаєв 2555
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Повернення Криму і Донбасу: про головні зміни і суперечності закону про деокупацію
 16 січня , 19:01
Підкріплення бойовиків: на Донбас прибуває група російських снайперів
13 січня , 14:21
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук