В Одесі чоловік влаштував стрілянину біля кафе: є поранені

В Одесі поблизу кафе-бару "Забава" на вулиці Академіка Заболотного чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої постраждали троє відвідувачів закладу.

Інцидент стався ввечері 26 січня, передає сайт Odessa.online.

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Чоловік стріляв з травматичного пістолету "Форт". Співробітники поліції вже затримали порушника та вилучили у нього зброю. Крім того, Під час затримання стрілок був у неадекватному стані та кричав, що він має гранату, якою всіх підірве. При огляді гранати не виявилося.



Пістолет, з якого чоловік стріляв по відвідувачах кафе

Трьох постраждалих одразу доставили в лікарню. Правоохоронці на місці інциденту знайшли п'ять гільз. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінальної справи.