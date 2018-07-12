В Одесі чоловік влаштував стрілянину по людях: серед постраждалих – неповнолітній

Вранці 12 липня в Одесі чоловік влаштував стрілянину із травматичної зброї на Соборній площі. В результаті поранення отримали двоє осіб, один із них – неповнолітній.

Про це інформують активісти "Самооборони Майдану Одеси" на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні біля 5 ранку активісти "Самооборони Одеси" затримали озброєного злочинця, який вчинив стрілянину біля пам’ятника Воронцову на Соборній площі... Активісти патрулювали цент міста. Біля п’ятої години ранку вони звернули увагу на галас на Соборній площі, який вчинили гості міста із Дніпра, катаючись на скейтах. Потім пролунали постріли,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці подій самооборонівці побачили групу хлопців, двоє з них були поранені, а один із постраждалих – неповнолітній.

Активістам вдалося наздогнати та затримати стрільця. За їхніми словами, він поводився зухвало. Зловмисника передали до рук поліції.