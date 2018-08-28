В Одесі дівчина влаштувала стрілянину біля "МакДональдса"

У вівторок, 28 серпня, в Одесі дівчина, яка перебувала в неадекватному стані, влаштувала стрілянину біля ресторану "МакДональдс". Через стан дівчини її довелося госпіталізувати.

Про це в ефірі 112 Україна розповів радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк.

"Цей конфлікт біля ресторану "МакДональдс" стався в компанії, яка відпочивала в "Аркадії" і в ранковий час поверталася додому. В результаті конфлікту між чоловіком і 22-річною дівчиною остання здійснила кілька пострілів у заднє скло автомобіля з травматичного зброї, що належить цьому чоловікові", – розповів Форостяк.

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При цьому він зазначив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зараз вирішується питання щодо правової кваліфікації цих подій.

"Відомості про подію поки ще не внесено до ЄРДР, але вирішується питання, чи є в діях ознаки хуліганства або ще якісь правопорушення, наприклад, умисне нанесення тілесних ушкоджень. Експертиза стану була зроблена. Але у нас до моменту внесення даних до ЄРДР ці дані не надаються навіть поліцейським", – розповів радник голови поліції області.