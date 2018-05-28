В Одесі дівчина впала в колодязь: відомі подробиці

Інцидент трапився 28 травня у Одесі у провулку Ванний – 20-річна дівчина впала у сухий колодязь. Потерпіла була доставлена до міської клінічної лікарні з ознаками перелому руки та чисельними забиттями.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що людина є на дні колодязю, глибиною близько 20 метрів та перебуває у непритомному стані,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Працівники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустились до низу колодязя та підняли 20-річну дівчину на поверхню.

Працівниками швидкої медичної допомоги потерпіла була доставлена до міської клінічної лікарні.