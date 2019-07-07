В Одесі до Дня ВМС показали нові українські десантно-штурмові катери "Кентавр": що про це відомо

Під час урочистостей з нагоди Дня Військово-морських сил в Одесі представили нові військові катери проекту 58503 ("Кентавр"). Судна отримали назву "Малин" і "Станіслав" – на честь міст, з яких походили двоє загиблих українських морпіхів.

ЦІ катери обладнано системою залпового вогню та бойовими модулями. Їх спустили на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" у вересні. За кілька місяців десантно-штурмові судна прибули до Одеси, і відтоді проходять державні випробування. Опісля ці катери планує використовувати морська піхота, пише "Радіо Свобода".

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Під час церемонії представлення відбулося й вшанування загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського та молодшого сержанта Сергія Сонька. На прохання людей, катери отримали назви "Малин" і "Станіслав" – саме звідси походили загиблі.

Також вшанували хвилиною мовчання нещодавно загиблих водія та санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороду та Ірину Шевченко. Вони загинули внаслідок обстрілу з боку бойовиків санітарного авто під Водяним.

В Одесі представили новітні військові катери для ВМС типу "Кентавр"

На заході був присутнім президент України Володимир Зеленський і рідні 24 полонених Кремлем моряків.

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Що відомо про катери типу "Кентавр"?Ці катери призначено для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, а також для доставки та висадки десантів. Чисельність екіпажу становить 5 осіб, а загальна місткість десантно-штурмового катера – 32-36 осіб. Тут посилений взвод морської піхоти розміщуватиметься у спеціалізованих штурмових кріслах (такі ж крісла використовують у катерах медичної евакуації). Крім того, ці судна є броньованими та мають три бойових модуля, що є стабілізованими та можуть працювати на будь-якій швидкості малого корабля. На його озброєнні стоять, зокрема, кулемети, гранатомети та реактивні системи залпового вогню.





Десантно штурмовий катер "Кентавр"