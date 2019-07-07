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      В Одесі до Дня ВМС показали нові українські десантно-штурмові катери "Кентавр": що про це відомо

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      В Одесі показали нові українські бойові катери проекту "Кентавр"
      В Одесі показали нові українські бойові катери проекту "Кентавр" / "Радіо Свобода"

      Під час урочистостей з нагоди Дня Військово-морських сил в Одесі представили нові військові катери проекту 58503 ("Кентавр"). Судна отримали назву "Малин" і "Станіслав" – на честь міст, з яких походили двоє загиблих українських морпіхів.

      ЦІ катери обладнано системою залпового вогню та бойовими модулями. Їх спустили на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" у вересні. За кілька місяців десантно-штурмові судна прибули до Одеси, і відтоді проходять державні випробування. Опісля ці катери планує використовувати морська піхота, пише "Радіо Свобода".

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      Під час церемонії представлення відбулося й вшанування загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського та молодшого сержанта Сергія Сонька. На прохання людей, катери отримали назви "Малин" і "Станіслав" – саме звідси походили загиблі.

      Також вшанували хвилиною мовчання нещодавно загиблих водія та санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороду та Ірину Шевченко. Вони загинули внаслідок обстрілу з боку бойовиків санітарного авто під Водяним.

      В Одесі представили новітні військові катери для ВМС типу "Кентавр" 

      На заході був присутнім президент України Володимир Зеленський і рідні 24 полонених Кремлем моряків.

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      Що відомо про катери типу "Кентавр"?Ці катери призначено для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, а також для доставки та висадки десантів. Чисельність екіпажу становить 5 осіб, а загальна місткість десантно-штурмового катера – 32-36 осіб. Тут посилений взвод морської піхоти розміщуватиметься у спеціалізованих штурмових кріслах (такі ж крісла використовують у катерах медичної евакуації). Крім того, ці судна є броньованими та мають три бойових модуля, що є стабілізованими та можуть працювати на будь-якій швидкості малого корабля. На його озброєнні стоять, зокрема, кулемети, гранатомети та реактивні системи залпового вогню.

      Кентавр, Одеса, представлення, десантно-штурмовий катер
      Десантно штурмовий катер "Кентавр"

      що ще відомо про українські "кентаври": 
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      Теги: Новини України Новини Одеси Водний транспорт Збройні сили України
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