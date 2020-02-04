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      В Одесі джип зі спецсигналами та пострілами "літав" по місту – відео

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      Джип зі спецсигналами "літає" по Одесі / xydessa.com

      В Одесі місцеві жителі зняли на відео дороги позашляховик, який на великій швидкості їздив по місту. При цьому з машини лунали спесцигнали з пострілами.

      Жителі Одеси зафіксували на відео джип, який "літав" по дорогах міста. Про це повідомляє Xydessa.com.

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      Позашляховик був на київських номерах і з нього лунали спецсигнали з пострілами, які лякали перехожих та водіїв.

      Позашляховик зі спецсигналами "літає" по Одесі – відео 18+:

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      сьогодні
      10800
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал
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