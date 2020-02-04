В Одесі джип зі спецсигналами та пострілами "літав" по місту – відео
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В Одесі місцеві жителі зняли на відео дороги позашляховик, який на великій швидкості їздив по місту. При цьому з машини лунали спесцигнали з пострілами.
Жителі Одеси зафіксували на відео джип, який "літав" по дорогах міста. Про це повідомляє Xydessa.com.
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Позашляховик був на київських номерах і з нього лунали спецсигнали з пострілами, які лякали перехожих та водіїв.
Позашляховик зі спецсигналами "літає" по Одесі – відео 18+:
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