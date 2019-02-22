В Одесі горіла багатоповерхівка: десятки людей евакуювали – фото

В Одесі вранці загорівся чотириповерховий житловий будинок на вулиці Рішельєвська. Унаслідок цього евакуювали 40 людей.

Рятувальники о 05:25 прибули на місце виклику. У ДСНС повідомили, що горіло 800 квадратних метрів.

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У ДСНС попередили, що існує загроза руйнування житлового будинку, який горів в Одесі.



Рятувальники одразу прибули на місце виклику//Фото: ДСНС

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців будинку та ліквідації пожежі.

Вогнеборці евакуювали 40 людей. Загиблих немає,

– йдеться у повідомленні.



Рятувальники допомагають людям зігрітися//Фото: ДСНС

Тож о 07:08 пожежу локалізовано, а о 08:00 ліквідовано. Причину пожежі наразі встановлюють.