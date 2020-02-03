В Одесі горіла багатоповерхівка: загинули троє людей

Масштабна пожежа сталася вранці 3 січня у п’ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей.

Про прикрий інцидент повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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3 лютого о 04:23 у Суворовському районі Одеси виникла пожежа у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку,

– йдеться в повідомленні.

Пожежники ліквідували пожежу о 04:52. Однак жертв уникнути не вдалося – троє людей загинули. Наразі встановлюється причина пожежі.