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      В Одесі горіла багатоповерхівка: загинули троє людей

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      В Одесі у пожежі загинули троє людей / prm.ua

      Масштабна пожежа сталася вранці 3 січня у п’ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей.

      Про прикрий інцидент повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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      3 лютого о 04:23 у Суворовському районі Одеси виникла пожежа у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку,
      – йдеться в повідомленні.

      Пожежники ліквідували пожежу о 04:52. Однак жертв уникнути не вдалося – троє людей загинули. Наразі встановлюється причина пожежі.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Одеси Жертви
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