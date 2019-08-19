В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

У ніч проти 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Щонайменше 19 людей постраждали, з них – 9 загинули. Серед потерпілих – дитина та 2 іноземців.

В Одесі горів готель "Токіо Стар"

Готель розташовується на вулиці Водопровідна, 1а. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 1:34.

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Ліквідувати вогонь у готелі "Токіо Стар" вдалося лише о 4:32.



В Одесі горів готель "Токіо Стар"/ Фото: UA: ОДЕСА

Підрозділи ДСНС врятувати близько 10 осіб. Вогонь охопив понад 1 тисячу квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Щонайменше 8 людей загинуло унаслідок пожежі/ Фото: UA: ОДЕСА



Щонайменше 10 людей постраждали унаслідок пожежі в Одесі/ Фото: UA: ОДЕСА

З вогнем майже цілу ніч боролися 65 рятувальників ДСНС, було задіяно 13 одиниць техніки.



З 10 потерпілих 7 врятували підрозділи ДСНС/ Фото: UA: ОДЕСА



Будівля готелю після пожежі

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Всього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. Неподалік готелю працюють тимчасові пункти з автобусів, де можуть перебувати потерпілі. Там людям надається домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.



Тимчасово люди після пожежі перебувають в автобусах



Потерпілі внаслідок пожежі у готелі "Токіо Стар"

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Що стало причиною пожежі

Усі обставини події наразі з'ясовуються. Правохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція розглядає три основні версії пожежі:

інсценування пожежі з метою приховування вбивства;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки. Наразі розслідуванням трагедії займаються слідчі теруправління ДБР, розташованого у Миколаєві, а досудове слідство здійснює поліція Одеської області.

Тим часом, очевидці розповіли, що займання сталося на другому поверсі у пральні. Цілком імовірно, що там загорілася проводка.

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Що відомо про потерпілих

Всього унаслідок пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, ще одна людина – у "швидкій", а о 14:12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайдено тіло 9 загиблого. Що відомо про загиблих – читайте за посиланням.

10 постраждалих госпіталізували, з них 7 – перебувають у важкому стані, а 2 – у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих є іноземці – громадяни Сьеєрра-Леоне та Литви, а вони від госпіталізації відмовилися. Список осіб, яких госпіталізували – шукайте тут.

Вранці 18 серпня судмедексперти провели розтин всіх 9 жертв трагічної пожежі у "Токіо Стар". Частину загиблих вже опізнали родичі.

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Як відреагувало керівництво готелю

Власник готелю – Вадим Чорний. Він наголосив, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю.

Відзначимо, що керівництво одеського готелю "Токіо Стар" не дозволило провести планову перевірку у липні 2019 року. Заступник директора департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв зазначив, що власник готелю змінив форму власності, тож представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не було допущено.

Кого затримала поліція

У межах досудового розслідування поліція затримала власника готелю "Токіо Стар" – Вадима Чорного. Сталося це під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області. Підприємцю повідомили про підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей.

Також на місці пожежі правоохоронці вилучили всю документацію та сервер з відеоархівом з метою вивчення. Крім того, поліцейські опитують свідків і представників фірми, яка встановлювала в готелі протипожежну сигналізацію.

Що заявили Зеленський і Гройсман

Про можливу відповідальність Вадима Чорного вже встиг заявити Президент України Володимир Зеленський.

"Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний – власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", – заявив український гарант.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман уже доручив негайно провести повні перевірки місць відпочинку. Він також висловив співчуття рідним загиблих та подякував рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і врятували з пастки людей.

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