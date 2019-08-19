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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

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      Пожежа в Одесі в готелі Токіо Стар 17 серпня 2019 – відео та фото
      В Одесі горів готель: 9 людей загинули / facebook.com/suspilne.odesa

      У ніч проти 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Щонайменше 19 людей постраждали, з них – 9 загинули. Серед потерпілих – дитина та 2 іноземців.

      В Одесі горів готель "Токіо Стар"

      Готель розташовується на вулиці Водопровідна, 1а. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 1:34.

      Важливо! Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список

      Ліквідувати вогонь у готелі "Токіо Стар" вдалося лише о 4:32.

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      В Одесі горів готель "Токіо Стар"/ Фото: UA: ОДЕСА

      Підрозділи ДСНС врятувати близько 10 осіб. Вогонь охопив понад 1 тисячу квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

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      Щонайменше 8 людей загинуло унаслідок пожежі/ Фото: UA: ОДЕСА

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      Щонайменше 10 людей постраждали унаслідок пожежі в Одесі/ Фото: UA: ОДЕСА

      З вогнем майже цілу ніч боролися 65 рятувальників ДСНС, було задіяно 13 одиниць техніки.

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      З 10 потерпілих 7 врятували підрозділи ДСНС/ Фото: UA: ОДЕСА

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      Будівля готелю після пожежі

      Зверніть увагу! Як виглядає готель "Токіо Стар" після смертельної пожежі: моторошні фото, відео

      Всього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. Неподалік готелю працюють тимчасові пункти з автобусів, де можуть перебувати потерпілі. Там людям надається домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

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      Тимчасово люди після пожежі перебувають в автобусах

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      Потерпілі внаслідок пожежі у готелі "Токіо Стар"

      До речі: В Одесі та області оголошено траур за загиблими внаслідок пожежі у "Токіо Стар"

      Що стало причиною пожежі

      Усі обставини події наразі з'ясовуються. Правохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

      Поліція розглядає три основні версії пожежі:

      • інсценування пожежі з метою приховування вбивства;
      • порушення правил пожежної безпеки;
      • необережне використання вогню постояльцями готелю.

      За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки. Наразі розслідуванням трагедії займаються слідчі теруправління ДБР, розташованого у Миколаєві, а досудове слідство здійснює поліція Одеської області.

      Тим часом, очевидці розповіли, що займання сталося на другому поверсі у пральні. Цілком імовірно, що там загорілася проводка.

      До слова: Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": з'явилось відео очевидця

      Що відомо про потерпілих

      Всього унаслідок пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, ще одна людина – у "швидкій", а о 14:12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайдено тіло 9 загиблого. Що відомо про загиблих – читайте за посиланням.

      10 постраждалих госпіталізували, з них 7 – перебувають у важкому стані, а 2 – у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих є іноземці – громадяни Сьеєрра-Леоне та Литви, а вони від госпіталізації відмовилися. Список осіб, яких госпіталізували – шукайте тут.

      Вранці 18 серпня судмедексперти провели розтин всіх 9 жертв трагічної пожежі у "Токіо Стар". Частину загиблих вже опізнали родичі.

      Радимо ознайомитися! Пожежа в готелі в Одесі: який стан здоров'я потерпілих

      Як відреагувало керівництво готелю

      Власник готелю – Вадим Чорний. Він наголосив, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю.

      Відзначимо, що керівництво одеського готелю "Токіо Стар" не дозволило провести планову перевірку у липні 2019 року. Заступник директора департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв зазначив, що власник готелю змінив форму власності, тож представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не було допущено.

      Кого затримала поліція

      У межах досудового розслідування поліція затримала власника готелю "Токіо Стар" – Вадима Чорного. Сталося це під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області. Підприємцю повідомили про підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей.

      Також на місці пожежі правоохоронці вилучили всю документацію та сервер з відеоархівом з метою вивчення. Крім того, поліцейські опитують свідків і представників фірми, яка встановлювала в готелі протипожежну сигналізацію.

      Що заявили Зеленський і Гройсман

      Про можливу відповідальність Вадима Чорного вже встиг заявити Президент України Володимир Зеленський.

      "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний – власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", – заявив український гарант.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман уже доручив негайно провести повні перевірки місць відпочинку. Він також висловив співчуття рідним загиблих та подякував рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і врятували з пастки людей.

      Це цікаво! Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі: фото

      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": дивіться відео

      Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

      В одеському готелі "Токіо Стар" сталася смертельна пожежа: увага на відео очевидця присутня нецензурна лексика (18+)

       
       
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Пожежа Новини Одеси Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Володимир Зеленський Готелі Володимир Гройсман ДСНС
      Джерело: 24 канал
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