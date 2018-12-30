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      В Одесі горів колишній завод "Мікрон": фото і відео

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      Пожежа на заводі "Мікрон"
      Пожежа на заводі "Мікрон" / ДСНС

      У неділю, 30 грудня, в Одесі зайнялись складські приміщення на території колишнього заводу "Мікрон". Вогонь охопив 700 квадратних метрів будівлі.

      Про це повідомили у прес-службі ДСНС. 

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      Рятувальники встановили, що загорілась одноповерхова будівля, яка належить приватному підприємцю і використовується як складське приміщення.


      Пожежа на заводі "Мікрон"

      "Пожежу локалізували о 15:59 та о 16:44 її ліквідували на площі 700 квадратних метрів. Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів, які були виявлені на місці пожежі. Загиблих та постраждалих немає", – зазначили у повідомленні. 


      Пожежа на заводі "Мікрон"

      Вогонь гасили 45 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

      Причина пожежі наразі встановлюється.

      Відео: на території колишнього заводу "Мікрон" зайнялись складські приміщення

       

      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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