В Одесі горів колишній завод "Мікрон": фото і відео
У неділю, 30 грудня, в Одесі зайнялись складські приміщення на території колишнього заводу "Мікрон". Вогонь охопив 700 квадратних метрів будівлі.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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Рятувальники встановили, що загорілась одноповерхова будівля, яка належить приватному підприємцю і використовується як складське приміщення.
Пожежа на заводі "Мікрон"
"Пожежу локалізували о 15:59 та о 16:44 її ліквідували на площі 700 квадратних метрів. Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів, які були виявлені на місці пожежі. Загиблих та постраждалих немає", – зазначили у повідомленні.
Пожежа на заводі "Мікрон"
Вогонь гасили 45 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Відео: на території колишнього заводу "Мікрон" зайнялись складські приміщення