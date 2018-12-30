В Одесі горів колишній завод "Мікрон": фото і відео

У неділю, 30 грудня, в Одесі зайнялись складські приміщення на території колишнього заводу "Мікрон". Вогонь охопив 700 квадратних метрів будівлі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Читайте також: У рівненському гуртожитку сталася масштабна пожежа: фото

Рятувальники встановили, що загорілась одноповерхова будівля, яка належить приватному підприємцю і використовується як складське приміщення.



Пожежа на заводі "Мікрон"

"Пожежу локалізували о 15:59 та о 16:44 її ліквідували на площі 700 квадратних метрів. Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів, які були виявлені на місці пожежі. Загиблих та постраждалих немає", – зазначили у повідомленні.



Пожежа на заводі "Мікрон"

Вогонь гасили 45 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Відео: на території колишнього заводу "Мікрон" зайнялись складські приміщення