В Одесі горів монастир УПЦ МП – фото, відео
На південній околиці Одеси увечері у неділю сталася пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташований на проспекті Небесної Сотні.
Вогонь гасили протягом години. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
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Дзвінок про пожежу надійшов до служби порятунку "101" о 18:53. Горіла одноповерхова дерев'яна будівля барачного типу на площі близько 500 кв. м.
Вогонь гасили годину 40 осіб і 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Пожежу вдалося загасити / фото ДСНС
Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.