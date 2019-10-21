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      В Одесі горів монастир УПЦ МП – фото, відео

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      Пожежа у монастирі в Одесі
      Пожежа у монастирі в Одесі / od.dsns.gov.ua

      На південній околиці Одеси увечері у неділю сталася пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташований на проспекті Небесної Сотні.

      Вогонь гасили протягом години. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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      Дзвінок про пожежу надійшов до служби порятунку "101" о 18:53. Горіла одноповерхова дерев'яна будівля барачного типу на площі близько 500 кв. м.

      Вогонь гасили годину 40 осіб і 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

       

      Пожежу вдалося загасити / фото ДСНС

      Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

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      1340
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа УПЦ МП ДСНС
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