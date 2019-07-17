В Одесі хлопець намагався викрасти з військової частини деталі комплексу С-300

Охоронець військової частини в Одесі підстрелив хлопця який намагався вкрасти блоки керування радіолокаційної системи зенітно-ракетного комплексу С-300. Чоловіка затримали.

Хлопець проник на територію режимного об'єкта близько 4-ї години ранку перерізавши колючий дріт, повідомляє ТСН. З собою він мав рацію, балончик зі сльозогінним газом та інструменти, за допомогою яких відчинив контейнер, де зберігалося навігаційне обладнання. Зловмиснику вдалося заволодіти кількома блоками, однак його зустріла охорона військової частини.

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Вартові намагалися затримати хлопця, але він використав балончик з перцевим спреєм і спробував втекти. Зазначається, що охоронці спершу попередили крадія, що відкриють вогонь і зробили попереджувальний постріл.

Зловмисник не відреагував на попередження та продовжив тікати. Тоді вартовим довелося застосувати зброю аби зупинити злочинця.

Куля влучила в кінцівку трохи вище коліна, зловмисник, звісно, впав і його одразу було затримано. І на нього чекала машина, в якій перебували ще троє людей, які приїхали з ним для того, щоб здійснити цю крадіжку,

– заявив начальник прес центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський.

На місце інциденту викликали поліцію, однак спільники крадія встигли заскочити в авто і втекти від правоохоронців. Зараз їх розшукають.

Що відомо про затриманого

Йому 18 років, він проживає у Києві. Хлопець розповів, що хотів вкрасти плати заради дорогоцінних металів. Хлопця госпіталізували до обласної лікарні, де він перебуває під охороною поліцейських. Правоохоронці наразі з’ясовують, звідки хлопець зі столиці дізнався про запчастини на території ракетного дивізіону. І чи справді це була крадіжка, а не спроба диверсії.

Вартовому, який зупинив злодія, вже оголосили подяку. Відомо, що це 25-річний строковик із Сумщини.