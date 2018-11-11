В Одесі хвиля змила дівчину з пірсу в море, вона потонула
В Одесі на одному з місцевих пляжів морська хвиля змила з пірсу молоду дівчину. Згодом, рятувальники дістали її тіло з води.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
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Зазначається, що інцидент трапився вранці 11 листопада на пляжі Чайка, що на 10-й станції Великого Фонтана.
Рятувальники, які прибули на місце трагедії, за допомогою рятувального багра дістали тіло потонулої дівчини та передали поліції.
Наразі особисті дані загиблої та обставини події встановлюються.
До слова, це вже не перший такий випадок на пляжах Одеси. Так, 1 серпня хвилею з пірса змило чоловіка, якого у підсумку так і не вдалося врятувати.
Джерело: 24 Канал
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