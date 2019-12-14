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      В Одесі клієнт викрав авто у довірливого таксиста і відразу ж продав його

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      В Одесі поліція затримала викрадача таксі / ілюстративне фото

      В Одесі клієнт вкрав авто у таксиста, який привіз його з Миколаєва. Доїхавши до місця призначення, чоловік попросив у водія дати йому ключі від авто, щоб "з'їздити до банкомата, аби зняти готівку".

      Коли 27-річний зловмисник отримав ключі від машини, то просто поїхав за межі Одеси в один з районних центрів, де одразу ж продав автівку, повідомляє поліція Одеської області.

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      Коли довірливий таксист зрозумів, що його обманули, то звернувся до правоохоронців. Поліцейські встановили місцеперебування 27-річного підозрюваного та затримали його.

      Як з'ясувалося, досвід крадіжок авто для чоловіка – не новий. Він вже відбував покарання за налогічний злочин. Автівку вже повернули її власнику, а підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

      За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне заволодіння транспортним майном. Якщо провину підозрюваного доведуть, то за пунктом про повторний злочин йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Викрадення Новини Одеси
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