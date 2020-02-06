В Одесі мати намагалась задушити однорічну доньку

В Одесі жінка в неадекватному стані намагалась завдати шкоди своїй дитині.

Інцидент стався на вулиці Суднобудній, в Одесі, до патрульної поліції зателефонувала бабуся.

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Вона повідомила, що її донька намагається задушити власну дитину.

Правоохоронці врятували дівчинку від неадекватної матері. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

На місце прибула швидка допомога і представники служби у справах дітей. Жінку забрали до спеціалізованої лікарні.