В Одесі мав реалізуватися донецький сценарій, – активіст

Активіст Сергій Стерненко, який у 2014 році був в центрі трагічних подій Одеси, розповів про загрозу втратити місто, розслідування та тих, хто досі не покараний та займає важливі посади в країні.

В Одесі мав реалізуватися донецький сценарій. Спочатку мало бути придушення громадянського суспільства, яке могло чинити активний опір, а потім захоплення адміністративних будівель та проведення так званого референдуму. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив активіст Сергій Стерненко.

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Активіст переконаний, що місто планували проголосити окремою республікою. Загроза була цілком реальною і Одеса у 2014 році зламала левову частину планів Росії по введенню гібридної агресії проти України.

Зараз не варто недооцінювати проукраїнські сили та громадян з твердою позицією, котрих побільшало в порівнянні з 2014 роком. Їх виявилося й тоді достатньо, щоб дати відсіч окупантам,

– сказав Сергій Стерненко.

"Якщо говорити про передумови, то вони не були усунені. У нас не було принципово змінених кадрових рішень в органах внутрішніх справ. Ті ж самі правоохоронці, які допомагали проросійським бойовикам, закривали їх своїми щитами, надавали їм екіпірування, то вони досі працюють", – додав активіст.

Стерненко стверджує, що один з них сьогодні є Заступником начальника поліції Одеської області – Іван Іщенко. Так само не було зроблено висновків, щодо осіб, які керують містом. Одеса досі в руках російської мафії на чолі з Геннадієм Трухановим та Володимиром Галантерником.

Що відомо про події в Одесі 2 травня?2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.



За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.



За ці всі роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси і пожежі на Куликовому полі.