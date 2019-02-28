В Одесі молодик поранив поліцейського ножем у груди

Правоохоронець встиг зателефонувати у швидку, чоловіка госпіталізували. Зараз він перебуває у важкому стані.

Коли 33-річний поліцейський вночі повертався з роботи додому, побачив групу хлопців, які лаялися та ображали дівчину зі своєї ж компанії, зазначили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

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Правоохоронець представився й зробив їм зауваження, на що вони відреагували агресивно. Один з молодиків раптово вдарив поліцейського ножем у груди, а компанія одразу втекла.



Поліцейський підійшов до компанії, коли ті голосно з'ясовували стосунки

Після години пошуків зловмисника таки знайшли, обшукали його дім й виявили там ніж, яким він і поранив поліцейського. Нападнику – 21 рік, раніше його вже судили за розбій.



Правоохоронці знайшли ніж, яким чоловік поранив поліцейського

За напад на поліцейського хлопцю загрожує від 9 до 15 років за ґратами або ж довічне позбавлення волі.