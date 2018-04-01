В Одесі на чоловіка впав камінь з фасаду будівлі: фото
У неділю, 1 квітня, у центрі Одеси через сильний вітер з фасаду будівлі впав камінь. Цей камінь влучив у перехожого чоловіка, внаслідок чого той знепритомнів.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Поряд із місцем події проводили патрулювання бійці Нацгвардії. Вони миттєво відтягнули чоловіка на безпечну відстань, надали йому першу медичну допомогу та викликали "швидку".
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Зараз постраждалий чоловік перебуває у лікарні під наглядом медиків. Стан його здоров’я задовільний.
Поліцейські загородили місце інциденту та контролюють ситуацію. Обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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