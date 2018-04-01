В Одесі на чоловіка впав камінь з фасаду будівлі: фото

В Одесі на чоловіка впав камінь / Прес-служба поліції Одещини

У неділю, 1 квітня, у центрі Одеси через сильний вітер з фасаду будівлі впав камінь. Цей камінь влучив у перехожого чоловіка, внаслідок чого той знепритомнів.