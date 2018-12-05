В Одесі на вокзалі евакуювали півтисячі людей через підозрілу сумку

5 грудня з будівлі головного залізничного вокзалу в Одесі було евакуйовано близько 500 осіб.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"О 07:34 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що на вокзалі "Одеса-Головна" в касовому залі виявлено підозрілу сумку без нагляду", – пояснюють правоохоронці.

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Усі працівники та відвідувачі вокзалу були евакуйовані. Для з’ясування ситуації на місце події прибули слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки.

Виявилося, що в сумці знаходилися особисті речі. Небезпечних речовин та предметів там не було. Після цього роботу вокзалу відновили.

Нагадаємо, Арсен Аваков назвав Одесу столицею кримінального світу України. Він також розповів, що для стабілізації ситуації в місто будуть направлені додаткові підрозділи Нацгвардії та фахівці Департаменту захисту економіки Нацполіції.



28 листопада в Одесі невідомі закидали яйцями лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, після чого розпочалися сутички. Раніше в Одесі відбулася низка нападів на активістів. Спостерігачі вважають, що ці напади здійснюються під прикриттям мера Одеси Геннадія Труханова і правоохоронців.