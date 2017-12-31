В Одесі на вулиці зарізали фельдшера

Тіло працівника швидкої допомоги з ножовими порізами знайшли у Суворовському районі. Поліція спіймала трьох підозрюваних у вбивстві по гарячих слідах.

Про це повідомив начальник ГУНП Дмитро Головін, передає місцеве видання "Думская".

За інформацією поліції, 35-річного фельдшера вбили, коли він знімав зарплату з банківської картки. Між ним і невідомими чоловіками на вулиці сталась сварка, яка переросла у бійку.

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Внаслідок бійки чоловік отримав чотири ножові поранення та помер у кареті швидкої допомоги.

Загиблий Андрій Овчинников працював фельдшером 3-ої підстанції швидкої допомоги. За словами колег, сварки не було, на медика одразу напали.