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      В Одесі пікетували виступ російської співачки-фанатки Путіна

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      В Одесі активісти пікетували концерт Олени Темнікової, яка фанатіє від Путіна
      В Одесі активісти пікетували концерт Олени Темнікової, яка фанатіє від Путіна / Колаж 24 канал

      Проукраїнські активісти пікетували виступ російської співачки Олени Темнікової в одеському нічному клубі "Ібіца" та спалили там прапор РФ. Напередодні активісти пригрозили зірвати виступ співачки, якщо концерт не скасують.

      Хто така Олена Темнікова?

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      Російська співачка та авторка пісень, колишня учасниця гурту Serebro. Музичну кар'єру почала в 2003 році після того, як посіла третє місце в музичному шоу талантів "Фабрика зірок". Соло виступає з 2014 року.

      Співачка сама неодноразово хвалилася, що є затятою фанаткою президента Росії Володимира Путіна і прем’єра Дмитра Медведєва, а також обожнює уряд РФ.

      У 2017 році Темнікова брала участь у концерті в Москві на честь трирічного ювілею анексії Криму і заявила тоді зі сцени: "Я обожнюю своїх президентів, я фанат Путіна і Медведєва, обожнюю наш уряд".

      Олена Темнікова концерт виступ
      Один із виступів Темнікової в Росії

      Напередодні в соцмережах з'явився анонс заходу під назвою: "Одеса проти путінської фанатки Темнікової". Активісти закликали городян озброїтися палицями і не дати виступити одному з "голосів Кремля".

      Активісти також обурені позицією власників приватного елітного клубу "Ібіца", які відкривають сезон з виступу пропутінської співачки. Тож активісти пікетували ввечері 24 травня клуб і спалили на місці прапор Росії.

      Пікет Одеса Темнікова фанатка Путіна
      Фото з пікету концерту Темнікової в Одесі//Фото: Думская
      спалили прапор Росії Одеса Темнікова концерт протест
      Активісти спалили прапор Росії біля "Ібіци"//Фото: Думская
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      Теги: Новини України Україна – Росія LifeStyle Новини LifeStyle Новини Одеси Протести Концерти Музика Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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