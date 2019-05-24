В Одесі пікетували виступ російської співачки-фанатки Путіна

Проукраїнські активісти пікетували виступ російської співачки Олени Темнікової в одеському нічному клубі "Ібіца" та спалили там прапор РФ. Напередодні активісти пригрозили зірвати виступ співачки, якщо концерт не скасують.

Хто така Олена Темнікова?

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Російська співачка та авторка пісень, колишня учасниця гурту Serebro. Музичну кар'єру почала в 2003 році після того, як посіла третє місце в музичному шоу талантів "Фабрика зірок". Соло виступає з 2014 року.

Співачка сама неодноразово хвалилася, що є затятою фанаткою президента Росії Володимира Путіна і прем’єра Дмитра Медведєва, а також обожнює уряд РФ.

У 2017 році Темнікова брала участь у концерті в Москві на честь трирічного ювілею анексії Криму і заявила тоді зі сцени: "Я обожнюю своїх президентів, я фанат Путіна і Медведєва, обожнюю наш уряд".



Один із виступів Темнікової в Росії

Напередодні в соцмережах з'явився анонс заходу під назвою: "Одеса проти путінської фанатки Темнікової". Активісти закликали городян озброїтися палицями і не дати виступити одному з "голосів Кремля".

Активісти також обурені позицією власників приватного елітного клубу "Ібіца", які відкривають сезон з виступу пропутінської співачки. Тож активісти пікетували ввечері 24 травня клуб і спалили на місці прапор Росії.

Фото з пікету концерту Темнікової в Одесі//Фото: Думская

Активісти спалили прапор Росії біля "Ібіци"//Фото: Думская