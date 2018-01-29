В Одесі напали на учасників мітингу за захист тварин

Під час мітингу "Цирк без тварин" в Одесі, один з перехожих напав на активістів.

Все сталося поблизу цирку на вулиці Коблевській у Одесі на очах у інших людей, у тому числі і правоохоронців.

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Чоловік, який проходив повз, вирішив накинутися на активістів. Поліцейським вдалося відтягнути його.

Нагадаємо, активісти вийшли на акції протесту в Києві та Харкові, а у Львові мітинг під стінами цирку закінчився заворушеннями з поліцією та затриманнями.