В Одесі напали на учасників мітингу за захист тварин
06:16, сьогодні 210 Читать новость на русском
Під час мітингу "Цирк без тварин" в Одесі, один з перехожих напав на активістів.
Все сталося поблизу цирку на вулиці Коблевській у Одесі на очах у інших людей, у тому числі і правоохоронців.
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Чоловік, який проходив повз, вирішив накинутися на активістів. Поліцейським вдалося відтягнути його.
Нагадаємо, активісти вийшли на акції протесту в Києві та Харкові, а у Львові мітинг під стінами цирку закінчився заворушеннями з поліцією та затриманнями.
Джерело: 24 Канал
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