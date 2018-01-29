08:52
29 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля
17:44, 28 січня
Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA
18:06, 28 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі напали на учасників мітингу за захист тварин

06:16, сьогодні 210 Читать новость на русском
Мітинг за захист прав тварин в Одесі
Мітинг за захист прав тварин в Одесі / Фото "Первый городской"

Під час мітингу "Цирк без тварин" в Одесі, один з перехожих напав на активістів.

Все сталося поблизу цирку на вулиці Коблевській у Одесі на очах у інших людей, у тому числі і правоохоронців.

Читайте також: Наближення кінця світу: Годинник судного дня перевели вперед

Чоловік, який проходив повз, вирішив накинутися на активістів. Поліцейським вдалося відтягнути його.

Нагадаємо, активісти вийшли на акції протесту в Києві та Харкові, а у Львові мітинг під стінами цирку закінчився заворушеннями з поліцією та затриманнями.

Теги: Новини України Новини Одеси світ тварин Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна
 23 січня , 08:02
На Київщині за підозрілих обставин загинув молодий військовий
28 грудня 2017 , 17:32
Курс валют на 29 січня: долар і євро суттєво подешевшали
 сьогодні , 08:26
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук