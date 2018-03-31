В Одесі напередодні "Гуморини" відбувся забіг у смішних костюмах

У суботу, 31 березня, в Одесі в рамках Гуморини відбувся забіг в смішних костюмах International Fun Run, який організувала громадська організація Sport Socium.

Про це повідомляє Департамент культури Одеської міськради.

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Забіг відбувся вже вдруге. Взяти участь в ньому міг кожен охочий, адже дистанція – лише 1200 метрів. Понад 50 людей в костюмах "Швидкої допомоги", тигреня, левеня, в піжамах, з прапорами Гуморини і різних національностей пробігли по Дерибасівській і Приморському бульвару.

"Яскравий, сонячний костюм – хочеться вже весни. Одеса – місто гумору, чому не взяти участь? Це завжди весело, позитивно. Спорт і гумор – нероздільні", – сказала учасниця забігу Галина Полякова.