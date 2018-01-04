В Одесі не щепленим від кору дітям заборонили ходити до школи

Одеська міська рада заборонила відвідувати школи і дитсадки не щепленим від кору дітям.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Таке рішення комісія прийняла 28 грудня 2017 року на позачерговому засіданні.

На такий крок у міськраді пішли, задля недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах.

Читайте також: Епідемія кору: кількість хворих у Запоріжжі перевалила за сотню

Наразі школярі перебувають на зимових канікулах. Тому міськрада з посиланням на медиків рекомендує батькам не щеплених від кору дітей використовувати цей час для проведення імунізації.

За даними моніторингу інфекційної захворюваності на 22 грудня 2017 року, діагноз "кір" підтвердили у 597 одеситів, з них 373 – діти.