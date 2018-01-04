В Одесі не щепленим від кору дітям заборонили ходити до школи
18:44, сьогодні 392 Читать новость на русском
Одеська міська рада заборонила відвідувати школи і дитсадки не щепленим від кору дітям.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Таке рішення комісія прийняла 28 грудня 2017 року на позачерговому засіданні.
На такий крок у міськраді пішли, задля недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах.
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Наразі школярі перебувають на зимових канікулах. Тому міськрада з посиланням на медиків рекомендує батькам не щеплених від кору дітей використовувати цей час для проведення імунізації.
За даними моніторингу інфекційної захворюваності на 22 грудня 2017 року, діагноз "кір" підтвердили у 597 одеситів, з них 373 – діти.
Джерело: 24 Канал
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