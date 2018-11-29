В Одесі невідомі з кийками напали на активістів, що виступили проти незаконної забудови: відео

Під час акції проти незаконного будівництва в Одесі спалахнули сутички / Нацполіція

У четвер, 29 листопада, близько 20 невідомих напали на місцевих мешканців та активістів, які протестували проти зведення незаконної будівлі на Гагарінському плато в Аркадії.