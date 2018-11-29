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      В Одесі невідомі з кийками напали на активістів, що виступили проти незаконної забудови: відео

      374 Читать новость на русском
      Під час акції проти незаконного будівництва в Одесі спалахнули сутички
      Під час акції проти незаконного будівництва в Одесі спалахнули сутички / Нацполіція

      У четвер, 29 листопада, близько 20 невідомих напали на місцевих мешканців та активістів, які протестували проти зведення незаконної будівлі на Гагарінському плато в Аркадії.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області. 

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      Нападники били мітингувальників кийками і застосували сльозогінний газ. 


      Сутички в Одесі


      Сутички в Одесі

      Внаслідок сутичок одного постраждалого активіста госпіталізували. 

      Загалом затримали 19 правопорушників. Їхні особи встановлюються. 


      Сутички в Одесі

      Інцидент кваліффкували як хуліганство. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.  

      Відео: через незаконну забудову в Одесі спалахнули сутички

       

      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Сутички Будівництво скандальні забудови Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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