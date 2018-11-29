В Одесі невідомі з кийками напали на активістів, що виступили проти незаконної забудови: відео
У четвер, 29 листопада, близько 20 невідомих напали на місцевих мешканців та активістів, які протестували проти зведення незаконної будівлі на Гагарінському плато в Аркадії.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.
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Нападники били мітингувальників кийками і застосували сльозогінний газ.
Сутички в Одесі
Сутички в Одесі
Внаслідок сутичок одного постраждалого активіста госпіталізували.
Загалом затримали 19 правопорушників. Їхні особи встановлюються.
Сутички в Одесі
Інцидент кваліффкували як хуліганство. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Відео: через незаконну забудову в Одесі спалахнули сутички
Джерело: 24 Канал
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