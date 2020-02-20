19:11
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО

      В Одесі невідомий влаштував стрілянину на зупинці: є постраждалий – відео

      -
      Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі / скріншот з відео

      В Одесі сталася стрілянина 20 лютого поруч із зупинкою громадського транспорту. До приїзду поліції, люди самостійно затримали нападника і відібрали у нього зброю.

      Стрілянина сталася на вулиці Середньофонтанській. 45-річний місцевий житель кілька разів вистрілив у бік незнайомця. Про це повідомили у пресслужбі Одеської області.

      До теми: Стрілянина в Одесі: чоловік зайшов у перукарню і вистрілив у жінку – відео

      Поліцейські вже затримали правопорушника. У нього вилучили два пістолети, схожих на травматичні, і ніж. Слідчі встановлюють, звідки у затриманого зброя. 

      Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі:

       

      Відзначимо, що 18 лютого в Одесі відбулася стрілянина у перукарні на Люстдорфській ідорозі. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив з травматичного пістолета в перукаря і втік.

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Стрілянина Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Паніка довкола евакуації з Уханя: кого і що треба лікувати в Україні?
      Іван Примаченко
      сьогодні , 18:47 Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо
      Василь Денисюк
      сьогодні , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      сьогодні , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 18:00 Наркоторгівля, п'яні вбивства на дорозі та катування: чим відзначилися орли Авакова
      Віталій Шабунін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук