В Одесі невідомий влаштував стрілянину на зупинці: є постраждалий – відео

В Одесі сталася стрілянина 20 лютого поруч із зупинкою громадського транспорту. До приїзду поліції, люди самостійно затримали нападника і відібрали у нього зброю.

Стрілянина сталася на вулиці Середньофонтанській. 45-річний місцевий житель кілька разів вистрілив у бік незнайомця. Про це повідомили у пресслужбі Одеської області.

До теми: Стрілянина в Одесі: чоловік зайшов у перукарню і вистрілив у жінку – відео

Поліцейські вже затримали правопорушника. У нього вилучили два пістолети, схожих на травматичні, і ніж. Слідчі встановлюють, звідки у затриманого зброя.

Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі:

Відзначимо, що 18 лютого в Одесі відбулася стрілянина у перукарні на Люстдорфській ідорозі. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив з травматичного пістолета в перукаря і втік.