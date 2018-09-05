В Одесі обстріляли активіста: фото і відео
Ввечері у середу, 5 вересня, в Одесі невідомий напав на місцевого активіста та волонтера Андрія Вагапова.
Про це повідомив сам активіст на своїй сторінці у Facebook.
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"Мене розстріляли", – написав Вагапов.
Як повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області, зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.
Так, потерпілого доправили до лікарні з вогнепальними пораненнями обох ніг, де йому вже надали необхідну допомогу. Наразі життю активіста нічого не загрожує.
Відомо, що невідомий вистрілив у Вагапова біля під'їзду його будинку. Стрілок випустив три кулі, дві з яких потрапили в нижні кінцівки.
Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
В Одесі обстріляли активіста
Нагадаємо, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому знаходився представник "Народного руху України" Григорій Козьма, який чекав свого товариша Михайла Кузаконя, наїхала вантажівка. Спочатку правоохоронці хотіли кваліфікувати цей напад як ДТП, але все ж перекваліфікували у замах на вбивство.