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      В Одесі однорічна дівчинка отруїлася метадоном – відео

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      На Одещині дитина отруїлася метадоном, який вживала її матір / Скріншот з відео

      21 листопада дитину у непритомному стані шпиталізували. Матір зізналася, що має наркозалежність і вживає метадон.

      Дитину відвезли швидкою до лікарні із підозрою на гостре отруєння. Як повідомляють у поліції Одеси, лише завдяки аналізам вдалося встановити, чим отруїлася дівчинка. Адже мати до останнього не зізнавалася, у тому, що вживає наркотики.

      До слова: Жінка, яка намагалася продати своїх двох дітей, сидітиме у в'язниці

      Однак поки невідомо, яким чином дитина дісталася до небезпечних таблеток. Дівчинка досі у важкому стані в реанімації. За її життя борються лікарі.

      А горематір вирішила залишити дитину і втекла. Зараз її розшукують.

      Поліцейські відкрили проти неї справу за статтею 166 – Злісне невиконання батьківських обов'язків.

      В Одесі однорічна дитина отруїлася метадоном – дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Новини Одеси
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