В Одесі однорічна дівчинка отруїлася метадоном – відео

21 листопада дитину у непритомному стані шпиталізували. Матір зізналася, що має наркозалежність і вживає метадон.

Дитину відвезли швидкою до лікарні із підозрою на гостре отруєння. Як повідомляють у поліції Одеси, лише завдяки аналізам вдалося встановити, чим отруїлася дівчинка. Адже мати до останнього не зізнавалася, у тому, що вживає наркотики.

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Однак поки невідомо, яким чином дитина дісталася до небезпечних таблеток. Дівчинка досі у важкому стані в реанімації. За її життя борються лікарі.

А горематір вирішила залишити дитину і втекла. Зараз її розшукують.

Поліцейські відкрили проти неї справу за статтею 166 – Злісне невиконання батьківських обов'язків.

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