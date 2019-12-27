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      В Одесі оштрафували нудиста, який лаявся на перехожих

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      В Одесі оштрафували нудиста- матерщинника / Ілюстративне

      Правоохоронці оштрафували одесита, який матюкався на перехожих, будучи голим.

      Інцидент стався 2 грудня в Малиновському районі міста, повідомляє "Пушкінська".

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      У громадському місці чоловік без одягу викрикував нецензурні слова у сторону перехожих. На нього склали адміністративний протоко за дрібне хуліганство. Чоловіка оштрафували на 51 гривню і зобов'язали заплатити судовий збір 384 гривні.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Одеси
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