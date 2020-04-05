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      В Одесі патрульні повалили на землю власника кіоску з кавою: подробиці

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      Підприємця повалили на землю / скриншот з відео

      Патрульні поліцейські в Одесі вийшли на рейд задля перевірки дотримання правил карантину. Так, у поле їхнього зору потрапив кіоск з кавою на виніс.

      Патрульні стали спілкуватися із власником цієї торгової точки, пояснивши, що персонал всередині, по-перше, не дотримується між собою дистанції, а по-друге, там працює кулінарний цех. Відео початку інциденту від очевидців та розмову патрульних із власником кіоску з камер спостереження виклало місцеве видання "Думская". 

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      Зрештою, підприємцю заявили, що він грубо порушує правила карантину, на що чоловік став опиратися і кричати, вимагаючи пояснень. Патрульні застосували силу після того, як чоловік розірвав одному з правоохоронців службовий жилет, повалили на землю.

      Дивіться відео, як підприємця повалили на землю за нібито непокору правоохоронцям

      Річ у тім, що зоборона роботи кіосків з кавою на виніс не прописана у постанові Кабміну "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19...".  

      У пункті 8 постанови йдеться про заборону "роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо)." Ймовірно, саме відсутність прямої заборони на діяльність кіосків з кавою стали причиною агресії власника торгової точки. Він почав сперечатися із патрульними і вириватися з їхнього оточення. 

      "Думская" пише, що підприємцем є Петро Юрочкін, а патрульними на відео – начальник патрульної поліції Одеської області Олександр Гостищев і його заступник Володимир Калина. У коментарі виданню підприємець зазначив, що отримав струс мозку і був госпіталізований.

      24 канал звернувся до Патрульної поліції Одеської області за коментарем щодо цього інциденту. Щойно ми його отримаємо, додамо до цього матеріалу.

      Водночас варто зазначити, що кіоск розташований у прибережній зоні, відвідувати яку уже з 6 квітня буде заборонено.

      Де розташовується кіоск з кавою

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Поліція Карантин в Україні 2020 Новини Одеси
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