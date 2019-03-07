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      В Одесі патрульні врятували водія, який знепритомнів за кермом

      419 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      Через зниження рівня глюкози у крові чоловік впав у діабетичну кому.

      У прес-службі Національної поліції в Одеській області розповіли, що отримали виклик приблизно о 4:00 – їм повідомили про покинутий автомобіль, який перешкоджав рухові транспорту.

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      Коли поліцейські приїхали на зазначену вулицю, то побачили в салоні авто чоловіка у непритомному стані.

      Правоохоронці почали надавати водію медичну допомогу й одразу викликали швидку. Медики виявили, що у чоловіка – смертельно низький рівень глюкози у крові. Разом із патрульними вони вивели потерпілого зі стану діабетичної коми.

      Що таке гіпоглікемічна кома?Це клінічний синдром, який виникає при різкому зниженні рівня глюкози в крові та призводить до глибоких порушень з боку головного мозку, виникнення коми з тривалою втратою свідомості.

      Згодом поліцейські перепаркували автомобіль та супроводили чоловіка додому, коли йому самопочуття покращилося.

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Авто
      Джерело: 24 Канал
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