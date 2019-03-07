В Одесі патрульні врятували водія, який знепритомнів за кермом

Через зниження рівня глюкози у крові чоловік впав у діабетичну кому.

У прес-службі Національної поліції в Одеській області розповіли, що отримали виклик приблизно о 4:00 – їм повідомили про покинутий автомобіль, який перешкоджав рухові транспорту.

Читайте також: У Сумах поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством: відео

Коли поліцейські приїхали на зазначену вулицю, то побачили в салоні авто чоловіка у непритомному стані.

Правоохоронці почали надавати водію медичну допомогу й одразу викликали швидку. Медики виявили, що у чоловіка – смертельно низький рівень глюкози у крові. Разом із патрульними вони вивели потерпілого зі стану діабетичної коми.

Що таке гіпоглікемічна кома?Це клінічний синдром, який виникає при різкому зниженні рівня глюкози в крові та призводить до глибоких порушень з боку головного мозку, виникнення коми з тривалою втратою свідомості.

Згодом поліцейські перепаркували автомобіль та супроводили чоловіка додому, коли йому самопочуття покращилося.