В Одесі перекинулась пожежна машина
1
Аварія за участю пожежної машини сталась на перехресті вулиць в Одесі. Постраждалих немає.
Інцидент стався близько 6 ранку на перехресті вулиць Балківської та Дальницької в Одесі, повідомляє "Думська".
Читайте також: П'яний поліцейський за кермом приїхав оформляти ДТП на Одещині: відео
Після зіткнення з авто Audi A4 автомобіль ГСЧС перекинувся і заблокував проїзд.
Пожежне авто заблокувало проїзд / Фото: 048.ua
Пожежний автомобіль перекинувся в Одесі – дивіться відео:
Постраждалих у результаті ДТП немає.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі