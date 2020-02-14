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      В Одесі перекинулась пожежна машина

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      В Одесі перекинулась пожежна машина / dumskaya.net

      Аварія за участю пожежної машини сталась на перехресті вулиць в Одесі. Постраждалих немає.

      Інцидент стався близько 6 ранку на перехресті вулиць Балківської та Дальницької в Одесі, повідомляє "Думська".

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      Після зіткнення з авто Audi A4 автомобіль ГСЧС перекинувся і заблокував проїзд.

      Авто пожежне
      Пожежне авто заблокувало проїзд / Фото: 048.ua

      Пожежний автомобіль перекинувся в Одесі – дивіться відео:

      Постраждалих у результаті ДТП немає.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси
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