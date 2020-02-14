В Одесі перекинулась пожежна машина

Аварія за участю пожежної машини сталась на перехресті вулиць в Одесі. Постраждалих немає.

Інцидент стався близько 6 ранку на перехресті вулиць Балківської та Дальницької в Одесі, повідомляє "Думська". Читайте також: П'яний поліцейський за кермом приїхав оформляти ДТП на Одещині: відео Після зіткнення з авто Audi A4 автомобіль ГСЧС перекинувся і заблокував проїзд.

Пожежне авто заблокувало проїзд / Фото: 048.ua Пожежний автомобіль перекинувся в Одесі – дивіться відео: Постраждалих у результаті ДТП немає.