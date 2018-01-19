В Одесі після стрілянини триває спецоперація: деталі
Після того, як в Одесі відбулася стрілянина, у місті правоохоронці проводять спецоперацію. Про це заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.
Нагадаємо, перестрілка в Одесі 19 січня відбулася під час затримання поліцією зловмисника. Під час стрілянини троє поліцейських отримали поранення, а нападник був ліквідований.
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Після того, як зловмисник був знешкоджений, поліцейські продовжили спецоперацію.
"Поліцейські штурмують приміщення, в якому переховувався злочинець та яке веде прямо в одеські катакомби", – заявив Сергій Князєв.
Варто додати, що на фото "Думская" зображено, як правоохоронці затримують осіб в Одесі. Однак хто це – не повідомляється.
Затримання в Одесі після перестрілки