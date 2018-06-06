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В Одесі побили відомого американського співака Білла Уоррена: опубліковано фото

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В Одесі побили відомого американського співака Білла Уоррена
В Одесі побили відомого американського співака Білла Уоррена / Фото із соцмереж

Відомого американського співака Білла Уоррена побив невідомий в Одесі. Інцидент стався у вівторок, 5 червня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Юрій Дьяченко.

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Іду по Дерибасівській, бачу іноземця в крові і з підбитим оком, 
– написав активіст.

Юрій Дьяченко додав, що швидка допомога їхала 25 хвилин, а поліція – понад годину. 

Невдовзі у поліції підтвердили, що від 71-річного громадянина США надходила заява про те, що його побили 5 червня ввечері. Заявник розповів, що у нього виник конфлікт з невідомою йому людиною, і вона декілька разів ударила його по обличчю і руці.

Співак Уоррен є учнем знаменитого американського актора та співака Френка Сінатри. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Білл Уоррен вже не вперше приїжджає до Одеси. Зазвичай він виконував на вулицях міста пісні, демонструючи таким чином, що "музика доступна кожному". 

Виступ Білла Уоренна на українському шоу "Х-фактор"

 

Теги: Новини України Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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