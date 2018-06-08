11:46
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

В Одесі почали частіше нападати на проукраїнських активістів: деталі інцидентів

250 Читать новость на русском

В Одесі почастішали факти нападів на місцевих проукраїнських активістів. Цього тижня поранили лідера автомайдану Віталія Устименка. У травні напали на екс-керівника Правого Сектору Сергія Стерненка. А ще раніше фіксували десятки випадків побиттів, нападів і залякувань решти місцевих активістів. Жертви переконують, що у такий спосіб місцева влада намагається їх залякати.

Сергій Стерненко – колишній лідер одеського Правого сектору, організатор багатьох акцій протесту у місті. На його рахунку зриви концертів російських зірок в Одесі, боротьба з наркоточками у місті та блокування забудови Літнього театру у центрі міста. А у 2014 році активісти побили Нестора Шуфрича, коли він приїжджав у Одесу. За останні три місяці на Сергія нападали чотири рази. Після останнього замаху, він вже другий тиждень перебуває у лікарні.

Читайте також: Активіст Устименко, якого побили в Одесі, розповів подробиці нападу

"На підході до під'їзду мене перестріли двоє чоловіків і почали завдавати мені удари. Gерший удар прийшовся на обличчя, далі я почав відбиватись, отримав ножове поранення руки", – розповів екс-лідер одеського Правого сектору Сергій Стерненко

Сергій Стерненко після нападу
Сергій Стерненко після нападу

Обороняючись, Стерненко смертельно поранив одного з нападників. Активіст переконує, що був змушений захищати себе.

Читайте також: У поліції оприлюднили деталі перебігу слідства за фактом нападу на Стерненка

"Всі, хто мають нести відповідальність – це другий нападник, співучасник і замовник, але поки що я не бачу щоб слідство рухалось в тому напрямку, щоб виявити хто був замовником. Якщо казати про напади біля будинку, то цей напад був третій, якщо казати про напади взагалі, то цей перелік невичерпний", – зазначив Сергій Стерненко.

У вівторок, 5 червня, жертвою нападу став ще один місцевий активіст, лідер одеського Автомайдану Віталій Устименко. Він є членом Ради громадського контролю НАБУ. На нього також напали двоє, також із ножем. 

Віталій Устименко після нападу
Віталій Устименко після нападу

"Двоє напали, намагалися потрапити ножем у нирки, але пробили мені ногу і стегно", – розповів Віталій Устименко.

Ще одна жертва зловмисників – одеська активістка, заступниця голови міської організації партії "Народний Рух" Аліна Радченко. 10 місяців тому на неї напали посеред дня. Все закінчилося ранами голови та струсом мозку. Відтоді жінка не виходить на вулицю сама. Переконана в тому, що всі ці замахи пов'язані. На її думку, в Одесі полюють на людей, які посміли виступити проти влади.

На Аліну Радченко такої скоїли напад
На Аліну Радченко також скоїли напад

"Ці люди медійно потужно виступають, є позивачами у судах проти одеської мерії, Труханова по корупційних справах: зонінг, військовий аеродром, Старосіна площа, військовий аеродром", – наголосила активістка Аліна Радченко.

Сергій Стерненко зазначає, що слідство резонансних нападів на громадських діячів в Одесі не дає жодних результатів, нікого не притягають до відповідальності. У Сергія є підстави вважати, що в цій історії з нападами може бути залучений владний ресурс, тому що іншого пояснення бездіяльності правоохоронців він не бачить. У поліції ж з висновками, як завжди не квапляться.

Ці напади, наприклад, на Устименка – слідство думає, що це напад з метою провокації: вибирають відомого активіста, щоб спровокувати будь-які події. Що стосується нападу на Стерненка, то це хоч і пов’язано з його діяльністю, але це радше пов’язано з розборами з колишніми побратимами з правого сектору,
– резюмував радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

Активісти переконані, що це лише попередження. 

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Одеси Жертви Сергій Стерненко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
сьогодні, 11:02 Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
Євгенія Мазур 542
ЧС-1938 з футболу: анексія, війна, перемога або смерть
сьогодні, 10:03 ЧС-1938 з футболу: анексія, війна, перемога або смерть
483
Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске
сьогодні, 08:38 Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске
Ольга Черненко 1754
Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
сьогодні, 08:10 Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
848
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
7 червня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 5894
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук