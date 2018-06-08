В Одесі почали частіше нападати на проукраїнських активістів: деталі інцидентів

В Одесі почастішали факти нападів на місцевих проукраїнських активістів. Цього тижня поранили лідера автомайдану Віталія Устименка. У травні напали на екс-керівника Правого Сектору Сергія Стерненка. А ще раніше фіксували десятки випадків побиттів, нападів і залякувань решти місцевих активістів. Жертви переконують, що у такий спосіб місцева влада намагається їх залякати.

Сергій Стерненко – колишній лідер одеського Правого сектору, організатор багатьох акцій протесту у місті. На його рахунку зриви концертів російських зірок в Одесі, боротьба з наркоточками у місті та блокування забудови Літнього театру у центрі міста. А у 2014 році активісти побили Нестора Шуфрича, коли він приїжджав у Одесу. За останні три місяці на Сергія нападали чотири рази. Після останнього замаху, він вже другий тиждень перебуває у лікарні.

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"На підході до під'їзду мене перестріли двоє чоловіків і почали завдавати мені удари. Gерший удар прийшовся на обличчя, далі я почав відбиватись, отримав ножове поранення руки", – розповів екс-лідер одеського Правого сектору Сергій Стерненко



Сергій Стерненко після нападу

Обороняючись, Стерненко смертельно поранив одного з нападників. Активіст переконує, що був змушений захищати себе.

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"Всі, хто мають нести відповідальність – це другий нападник, співучасник і замовник, але поки що я не бачу щоб слідство рухалось в тому напрямку, щоб виявити хто був замовником. Якщо казати про напади біля будинку, то цей напад був третій, якщо казати про напади взагалі, то цей перелік невичерпний", – зазначив Сергій Стерненко.

У вівторок, 5 червня, жертвою нападу став ще один місцевий активіст, лідер одеського Автомайдану Віталій Устименко. Він є членом Ради громадського контролю НАБУ. На нього також напали двоє, також із ножем.



Віталій Устименко після нападу

"Двоє напали, намагалися потрапити ножем у нирки, але пробили мені ногу і стегно", – розповів Віталій Устименко.

Ще одна жертва зловмисників – одеська активістка, заступниця голови міської організації партії "Народний Рух" Аліна Радченко. 10 місяців тому на неї напали посеред дня. Все закінчилося ранами голови та струсом мозку. Відтоді жінка не виходить на вулицю сама. Переконана в тому, що всі ці замахи пов'язані. На її думку, в Одесі полюють на людей, які посміли виступити проти влади.



На Аліну Радченко також скоїли напад

"Ці люди медійно потужно виступають, є позивачами у судах проти одеської мерії, Труханова по корупційних справах: зонінг, військовий аеродром, Старосіна площа, військовий аеродром", – наголосила активістка Аліна Радченко.

Сергій Стерненко зазначає, що слідство резонансних нападів на громадських діячів в Одесі не дає жодних результатів, нікого не притягають до відповідальності. У Сергія є підстави вважати, що в цій історії з нападами може бути залучений владний ресурс, тому що іншого пояснення бездіяльності правоохоронців він не бачить. У поліції ж з висновками, як завжди не квапляться.

Ці напади, наприклад, на Устименка – слідство думає, що це напад з метою провокації: вибирають відомого активіста, щоб спровокувати будь-які події. Що стосується нападу на Стерненка, то це хоч і пов’язано з його діяльністю, але це радше пов’язано з розборами з колишніми побратимами з правого сектору,

– резюмував радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

Активісти переконані, що це лише попередження.