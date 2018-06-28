16:29
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Одесі пограбували православну церкву

110 Читать новость на русском
Пограбування церкви в Одесі
Пограбування церкви в Одесі / eparhiya.od.ua

В Одесі, на Західному цвинтарі пограбували церкву Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Одеська єпархія УПЦ МП.

Читайте також: Священик здійснив наїзд на прихожан у Дубліні: кілька потерпілих – у критичному стані

"Зламавши віконні жалюзі та розбивши вікно, четверо злочинців пробралися в храм і почали трощити все всередині. Зловмисники відключили звукову сигналізацію та пошкодили блок з камерами відеоспостереження. Розкидавши та розбивши церковне начиння, вони почали зламувати скриньки для пожертвувань на будівництво першого в Україні православного хоспісу для онкологічних хворих "Покров", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злякавшись місцевого охоронця кладовища, який прийшов на звук сигналізації, грабіжники були змушені покинути місце злочину, куди оперативно прибув наряд поліції, який зафіксував правопорушення і вніс дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У єпархії відзначили, що за останні кілька років пограбовано більше 50 православних храмів на Одещині.

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини релігія Новини Одеси Пограбування УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук