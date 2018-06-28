В Одесі пограбували православну церкву

В Одесі, на Західному цвинтарі пограбували церкву Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Одеська єпархія УПЦ МП.

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"Зламавши віконні жалюзі та розбивши вікно, четверо злочинців пробралися в храм і почали трощити все всередині. Зловмисники відключили звукову сигналізацію та пошкодили блок з камерами відеоспостереження. Розкидавши та розбивши церковне начиння, вони почали зламувати скриньки для пожертвувань на будівництво першого в Україні православного хоспісу для онкологічних хворих "Покров", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злякавшись місцевого охоронця кладовища, який прийшов на звук сигналізації, грабіжники були змушені покинути місце злочину, куди оперативно прибув наряд поліції, який зафіксував правопорушення і вніс дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У єпархії відзначили, що за останні кілька років пограбовано більше 50 православних храмів на Одещині.