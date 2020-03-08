В Одесі покажуть рідкісне червонокнижне тигреня: зворушливі фото та відео

Амурське тигреня з'явилося на світ у місцевому зоопарку Одеси. Його батьки — пара рідкісних тигрів Тайгер і Наталі. Зараз тваринку, якій лише 2 місяці, показувати рано.

Разом із мамою малюк перебуває в закритому вольєрі. Тигреня лише почало вилізати з лігва та пізнавати світ.

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Працівники зоопарку намагаються якнайменше турбувати родину і нікому не показують малюка. Адже, як пояснив директор зоопарку, у неволі сполохана мама може й відмовитися від дитинчати.

Наше завдання – просто добре годувати самку. Вона з'їдає 11 кілограмів м'яса за день, ми їй також даємо вітаміни. Тигреня п'є молоко, але зараз вже починає пробувати м'ясо,

– розповів директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Ім'я тигреняті традиційно оберуть на конкурсі "Дай ім'я малюкові". Батько на ім'я Тайгер поки мешкає окремо. Крім Тайгера та Наталі, в Одесі живе ще один молодий амурський тигр, якого доставили у 2019 році.



За місяць в Одесі покажуть тигреня / Фото "Думская"



Дитинча амурського тигра / Фото "Думская"

До слова, амурські тигри занесені в Міжнародну червону книгу та є найбільшими хижими кішками на Землі. У дикій природі їх залишилося близько 500 тварин. Приблизно стільки ж перебуває в зоопарках по всьому світу.

Дивіться відео про амурське тигреня: