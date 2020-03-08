06:20
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      В Одесі покажуть рідкісне червонокнижне тигреня: зворушливі фото та відео

      - Читать новость на русском
      Амурське тигреня незабаром покажуть в Одесі / pixabay.com

      Амурське тигреня з'явилося на світ у місцевому зоопарку Одеси. Його батьки — пара рідкісних тигрів Тайгер і Наталі. Зараз тваринку, якій лише 2 місяці, показувати рано.

      Разом із мамою малюк перебуває в закритому вольєрі. Тигреня лише почало вилізати з лігва та пізнавати світ.

      Цікаво Пара із США комбінує свої наряди з черепахою: чарівні фото, які не залишать вас байдужими

      Працівники зоопарку намагаються якнайменше турбувати родину і нікому не показують малюка. Адже, як пояснив директор зоопарку, у неволі сполохана мама може й відмовитися від дитинчати.

      Наше завдання – просто добре годувати самку. Вона з'їдає 11 кілограмів м'яса за день, ми їй також даємо вітаміни. Тигреня п'є молоко, але зараз вже починає пробувати м'ясо,
      – розповів директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

      Ім'я тигреняті традиційно оберуть на конкурсі "Дай ім'я малюкові". Батько на ім'я Тайгер поки мешкає окремо. Крім Тайгера та Наталі, в Одесі живе ще один молодий амурський тигр, якого доставили у 2019 році.


      За місяць в Одесі покажуть тигреня / Фото "Думская"


      Дитинча амурського тигра / Фото "Думская"

      До слова, амурські тигри занесені в Міжнародну червону книгу та є найбільшими хижими кішками на Землі. У дикій природі їх залишилося близько 500 тварин. Приблизно стільки ж перебуває в зоопарках по всьому світу.

      Дивіться відео про амурське тигреня:

       

      Соліст гурту Rammstein покатався на каруселі в Прип'яті: фото
      7 березня
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Новини Одеси Світ тварин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      7 березня , 22:12 Головні новини 7 березня: інтерв'ю Зеленського, суд у справі MH17
      Ірина Вихрущ
      7 березня , 22:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 березня , 21:30 Чому Зеленський позбувся Гончарука та Рябошапки: які зміни відбулися в уряді
      Анна Калюжна
      7 березня , 20:00 У Сумах чоловік захистив жінку від зґвалтування, але сам потрапив до суду
      Ірина Шиба
      7 березня , 19:30 Обман з трибуни Верховної Ради: чому Аваков залишився в уряді
      Віталій Шабунін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук