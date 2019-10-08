В Одесі поліцейські жорстоко били затриманих, вимагаючи зізнання: відео

Правоохоронці погрожували, валили людей на землю, били кийками і ногами. Таким чином вони намагалися отримати від затриманих зізнання про крадіжку золотого ланцюжка.

Відео, на яких видно, як правоохоронці знущаються із затриманих чоловіків, оприлюднила пресслужба ДБР. Саме Бюро розслідувань займається цією справою, а досудове розслідування здійснює прокуратура Одеської області.

Читайте також: На Житомирщині затримали главу управління поліції через торгівлю наркотиками

Про підозру у катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області повідомили слідчі ДБР.

Правоохоронці під час патрулювання залізничного вокзалу в Одесі незаконно затримали двох осіб та проти їх волі доправили до відділення поліції.

Причиною затримання була підозра у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронці примушували затриманих зізнатися у злочині. Щоб отримати потрібні покази та зізнання, поліцейські принижували одного із затриманих, застосовували щодо нього психологічний тиск, погрожували розправою та завдавали численні удари гумовим кийком.

На оприлюдненому відео видно, як поліцейські принижують чоловіка, кидають на підлогу, ногами б’ють по нирках. Той каже, що звернеться до прокуратури, і за ці слова отримує нові стусани.

Поліцейські в Одесі жорстоко побили чоловіка: відео 18+

Поліцейських підозрюють у катуванні. У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.