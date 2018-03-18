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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі поліція перекрила доступ до консульства Росії

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В Одесі поліція перекрила доступ до консульства Росії
В Одесі поліція перекрила доступ до консульства Росії / Фото з вільних мереж

В неділю, 18 березня, в Одесі 15 працівників поліції перекрили доступ і проїзд до будівлі генерального консульства Росії. За словами правоохоронців, проїзд через кордон можуть здійснювати тільки жителі довколишніх будинків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що представників радикальних громадських організацій біля будівлі генконсульства наразі немає. При цьому за зоною перекриття стоять 2 автозаки.

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Чи відкрилася в консульстві дільниця для голосування у виборах президента Росії – поки що невідомо, оскільки в дипломатичній установі наразі не відповідають на телефонні дзвінки.

Як розповів начальник управління громадської безпеки головного управління Нацполіціі в Одеській області Іван Іщенко, близько 8:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування території Гагарінського Плато, де розташована будівля генконсульства.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити 4 виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.

Теги: Новини України Вибори в Росії 2018 Поліція Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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