В Одесі поліція перекрила доступ до консульства Росії

В неділю, 18 березня, в Одесі 15 працівників поліції перекрили доступ і проїзд до будівлі генерального консульства Росії. За словами правоохоронців, проїзд через кордон можуть здійснювати тільки жителі довколишніх будинків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що представників радикальних громадських організацій біля будівлі генконсульства наразі немає. При цьому за зоною перекриття стоять 2 автозаки.

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Чи відкрилася в консульстві дільниця для голосування у виборах президента Росії – поки що невідомо, оскільки в дипломатичній установі наразі не відповідають на телефонні дзвінки.

Як розповів начальник управління громадської безпеки головного управління Нацполіціі в Одеській області Іван Іщенко, близько 8:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування території Гагарінського Плато, де розташована будівля генконсульства.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити 4 виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.