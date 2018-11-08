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      В Одесі поліція застрелили чоловіка, якого підозрювали у вбивстві на кладовищі: фото, відео

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      Поліцейський в Одесі був вимушений застрелити підозрюваного у вбивстві вчителя
      Поліцейський в Одесі був вимушений застрелити підозрюваного у вбивстві вчителя / 24 Канал

      На правоохоронців Одеської області з сокирою накинувся чоловік, якого розшукували за вбивство вчителя на кладовищі.

      Про це 8 листопада повідомив радник начальника головного управління поліції області Руслан Форостяк у Facebook.

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      При перевірці адреси, де, ймовірно, перебуває підозрюваний у вбивстві, чоловік намагався втекти, а також вчинив опір співробітникам поліції, та кинувся на одного з поліцейських з сокирою.

      За його словами, дільничий Суворовського відділку поліції змушений був застосувати табельну зброю, а тому внаслідок отриманого поранення підозрюваний у вбивстві загинув.

      Поліція Одеса Вбивство Розслідування Кримінал
      Поліція застрелила підозрюваного у вбивстві в Одесі/ Фото з Facebook-сторінки Руслана Форостяка

      Радник нагадав, що вранці 2 листопада 61-річний викладач одного з вищих навчальних закладів міста – йшов на роботу, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар.

      Саме там чоловік отримав ножові поранення від невідомого. Потерпілий зміг повернутися додому. Сусід викликав медиків, проте викладач помер в кареті швидкої допомоги.

      Поліція цвинтар поліцейські Одеса розслідування вбивство кримінал
      Поліція працює на місці вбивтсва вчителя в Одесі на цвинтарі/ Фото Національної поліції

      7 листопада за підозрою у нанесенні смертельних ножових поранень 61-річному чоловікові Хаджибеївське відділення поліції Одеси почало розшукувати Дмитра Колдарара.

      Дивіться відео з місця події вбивства вчителя в Одесі

      Раніше в Одесі скоїли напад на вчителя фізики, який став зіркою YouTube. На вулиці Люстдорфська дорога троє невідомих зіштовхнули 64-річного чоловіка з велосипеда та відібрали транспортний засіб.

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Одеси Поліція
      Джерело: 24 канал
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