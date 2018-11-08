В Одесі поліція застрелили чоловіка, якого підозрювали у вбивстві на кладовищі: фото, відео

На правоохоронців Одеської області з сокирою накинувся чоловік, якого розшукували за вбивство вчителя на кладовищі.

Про це 8 листопада повідомив радник начальника головного управління поліції області Руслан Форостяк у Facebook.

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При перевірці адреси, де, ймовірно, перебуває підозрюваний у вбивстві, чоловік намагався втекти, а також вчинив опір співробітникам поліції, та кинувся на одного з поліцейських з сокирою.

За його словами, дільничий Суворовського відділку поліції змушений був застосувати табельну зброю, а тому внаслідок отриманого поранення підозрюваний у вбивстві загинув.



Поліція застрелила підозрюваного у вбивстві в Одесі/ Фото з Facebook-сторінки Руслана Форостяка

Радник нагадав, що вранці 2 листопада 61-річний викладач одного з вищих навчальних закладів міста – йшов на роботу, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар.

Саме там чоловік отримав ножові поранення від невідомого. Потерпілий зміг повернутися додому. Сусід викликав медиків, проте викладач помер в кареті швидкої допомоги.



Поліція працює на місці вбивтсва вчителя в Одесі на цвинтарі/ Фото Національної поліції

7 листопада за підозрою у нанесенні смертельних ножових поранень 61-річному чоловікові Хаджибеївське відділення поліції Одеси почало розшукувати Дмитра Колдарара.

Дивіться відео з місця події вбивства вчителя в Одесі

Раніше в Одесі скоїли напад на вчителя фізики, який став зіркою YouTube. На вулиці Люстдорфська дорога троє невідомих зіштовхнули 64-річного чоловіка з велосипеда та відібрали транспортний засіб.