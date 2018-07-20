13:05
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Одесі поліція затримала третього в'язня, який напередодні втік із колонії: фото

480 Читать новость на русском
Правоохоронці затримали третього в'язня-утікача в Одесі
Правоохоронці затримали третього в'язня-утікача в Одесі / фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали третього в'язня, який 17 липня разом із двома поплічниками втік із колонії в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

Читайте також: Кіберполіція закрила сайт забороненої "Комуністичної партії України": відео з місця обшуку

"Третій втікач за гратами!" – написав Головін.

Він також опублікував фото затриманого.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, своєю чергою, повідомив, як буде покарано в'язнів-утікачів.

За самовільну втечу з місць позбавлення волі відкрито кримінальне провадження. Суд буде визначати індивідуально кожному з втікачів ще новий строк до тих строків, на які вони були засуджені раніше,
– зазначив він.

Зазначимо, що останнім правоохоронці затримали в'язня Владислава Куспіса, 1995 року народження, засудженого за статтями "Крадіжка" та "Порушення недоторканності житла".

Нагадаємо, в Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів. Двоє зловмисників відбували покарання за незаконне проникнення і крадіжки, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті стосовно малолітніх. Ввечері 17 липня, в Одесі затримали двох в'язнів, які вранці втекли з колонії загального режиму №51. 

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
сьогодні, 13:00 Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
Віталій Дейнега 30
Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
сьогодні, 12:01 Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
Ольга Черненко 433
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сьогодні, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Крістіна Бердинських 400
Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
сьогодні, 09:20 Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
1 2599
О европейском опыте финансирования культуры
сьогодні, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 141
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 19 липня , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась
 2 березня , 15:19
Чоловік, який вижив після пиятики метиловим спиртом, втік з лікарні
22 травня , 14:35
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук