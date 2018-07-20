В Одесі поліція затримала третього в'язня, який напередодні втік із колонії: фото

Правоохоронці затримали третього в'язня, який 17 липня разом із двома поплічниками втік із колонії в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

Читайте також: Кіберполіція закрила сайт забороненої "Комуністичної партії України": відео з місця обшуку

"Третій втікач за гратами!" – написав Головін.

Він також опублікував фото затриманого.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, своєю чергою, повідомив, як буде покарано в'язнів-утікачів.

За самовільну втечу з місць позбавлення волі відкрито кримінальне провадження. Суд буде визначати індивідуально кожному з втікачів ще новий строк до тих строків, на які вони були засуджені раніше,

– зазначив він.

Зазначимо, що останнім правоохоронці затримали в'язня Владислава Куспіса, 1995 року народження, засудженого за статтями "Крадіжка" та "Порушення недоторканності житла".

Нагадаємо, в Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів. Двоє зловмисників відбували покарання за незаконне проникнення і крадіжки, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті стосовно малолітніх. Ввечері 17 липня, в Одесі затримали двох в'язнів, які вранці втекли з колонії загального режиму №51.