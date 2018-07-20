В Одесі поліція затримала третього в'язня, який напередодні втік із колонії: фото
Правоохоронці затримали третього в'язня, який 17 липня разом із двома поплічниками втік із колонії в Одесі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.
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"Третій втікач за гратами!" – написав Головін.
Він також опублікував фото затриманого.
Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, своєю чергою, повідомив, як буде покарано в'язнів-утікачів.
За самовільну втечу з місць позбавлення волі відкрито кримінальне провадження. Суд буде визначати індивідуально кожному з втікачів ще новий строк до тих строків, на які вони були засуджені раніше,
– зазначив він.
Зазначимо, що останнім правоохоронці затримали в'язня Владислава Куспіса, 1995 року народження, засудженого за статтями "Крадіжка" та "Порушення недоторканності житла".
Нагадаємо, в Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів. Двоє зловмисників відбували покарання за незаконне проникнення і крадіжки, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті стосовно малолітніх. Ввечері 17 липня, в Одесі затримали двох в'язнів, які вранці втекли з колонії загального режиму №51.
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