В Одесі "поржавіло" море: екологи шукають причину
Відпочивальників Одеси налякав колір моря та масляниста плівка, якою воно вкрилося. Очевидці кажуть, що бачили "поржавіле море" на пляжах в Кароліно-Бугазі, Санжейці, Грибівці, Лузанівці та на Фонтанці.
Про це інформує 048.ua.
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Зазначається, що викиди, схожі на використане мастило та ржавчину, помітили в Одесі і на одеських курортах. Відпочивальники в розпал "оксамитового" сезону залишають популярні місцеві пляжі.
Це змивки з танкера. Скоріш за все, якийсь продуктовоз зробив скидання. Це не може йти із дна, оскільки мастило – завжди на поверхні через свою щільність. А ще ця пляма дуже нагадує пальмову олію,
– написав у соцмережах одесит Олексій Лагута.
Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря вже прокоментувала подію.
Відомо, що відбори води проводилися в Лузанівці.
"Йдеться про розлив мазуту, мастила чи збільшення відмерлих водоростей. Вранці 4 вересня будемо вже мати результати", – повідомила виконувачка обов'язків директора Держекоінспекції Північно-Західного регіону Чорного моря Ольга Філіна.
За її словами, минулого тижня у морі неподалік від пляжу Лузанівка фахівці-екологи виявили у відібраних пробах води перевищення гранично допустимих концентрацій зважених речовин, сірководню і заліза. Також було встановлено знижені концентрації кисню.