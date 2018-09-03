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В Одесі "поржавіло" море: екологи шукають причину

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Чорне море перетворилось на "поржавіле" біля берегів Одеси
Чорне море перетворилось на "поржавіле" біля берегів Одеси / 048.ua

Відпочивальників Одеси налякав колір моря та масляниста плівка, якою воно вкрилося. Очевидці кажуть, що бачили "поржавіле море" на пляжах в Кароліно-Бугазі, Санжейці, Грибівці, Лузанівці та на Фонтанці.

Про це інформує 048.ua.

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Зазначається, що викиди, схожі на використане мастило та ржавчину, помітили в Одесі і на одеських курортах. Відпочивальники в розпал "оксамитового" сезону залишають популярні місцеві пляжі.

Це змивки з танкера. Скоріш за все, якийсь продуктовоз зробив скидання. Це не може йти із дна, оскільки мастило – завжди на поверхні через свою щільність. А ще ця пляма дуже нагадує пальмову олію,
– написав у соцмережах одесит Олексій Лагута.

Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря вже прокоментувала подію.

Відомо, що відбори води проводилися в Лузанівці.

"Йдеться про розлив мазуту, мастила чи збільшення відмерлих водоростей. Вранці 4 вересня будемо вже мати результати", – повідомила виконувачка обов'язків директора Держекоінспекції Північно-Західного регіону Чорного моря Ольга Філіна.

За її словами, минулого тижня у морі неподалік від пляжу Лузанівка фахівці-екологи виявили у відібраних пробах води перевищення гранично допустимих концентрацій зважених речовин, сірководню і заліза. Також було встановлено знижені концентрації кисню. 

 

Теги: Новини України Новини Одеси Екологія
Джерело: 24 Канал
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