В Одесі посеред вулиці розгулювало маленьке левеня: фото

В Одесі перехожі помітили левеня, яке спокійно гуляло по Французькому бульвару. Маленький хижак був на вулиці сам, без господарів.

Фото тварини опублікувало місцеве видання "Думська" з посиланням на очевидців.

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Маленький хижак був без будь-яких нашийників і повідків. Він прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі.



В Одесі по вулиці розгулювало левеня

Це вже не перший випадок, коли перехожі помічають маленьке левеня на вулиці Одеси. Так, у листопаді минулого року одесити побачили тваринку, яка вночі гуляла в одному з дворів у районі Аркадія.

На відео видно, що левеня розгублене, але не лякається людей, що стояли поблизу.

На вулиці Одеси помітили левеня: відео