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      В Одесі посеред вулиці розгулювало маленьке левеня: фото

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      В Одесі на вулиці розгулювало левеня
      В Одесі на вулиці розгулювало левеня / dumskaya.net

      В Одесі перехожі помітили левеня, яке спокійно гуляло по Французькому бульвару. Маленький хижак був на вулиці сам, без господарів.

      Фото тварини опублікувало місцеве видання "Думська" з посиланням на очевидців.

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      Маленький хижак був без будь-яких нашийників і повідків. Він прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі.


      В Одесі по вулиці розгулювало левеня

      Це вже не перший випадок, коли перехожі помічають маленьке левеня на вулиці Одеси. Так, у листопаді минулого року одесити побачили тваринку, яка вночі гуляла в одному з дворів у районі Аркадія.

      На відео видно, що левеня розгублене, але не лякається людей, що стояли поблизу.

      На вулиці Одеси помітили левеня: відео

       

      Теги: Новини України Світ тварин Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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