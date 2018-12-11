В Одесі "прикрили лавочку" наркодистриб'юторів, які завозили психотропи з країн ЄС в Україну
В Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які возили великі партії наркотиків із Західної Європи для збуту в Україні.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
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Організував схему громадянин Ізраїлю, залучивши до неї п'ятьох жителів Одещини. Підозрюваний певний час жив у різних країнах Євросоюзу, де встиг налагодити "наркозв'язки". Відтак зміг налагодити незаконний канал постачання кокаїну і МДМА в особливо великих розмірах з Європи до України.
Його спільники здійснювали збут наркотиків і психотропів на всій території держави. Наркоторговці зустрічалися з покупцями "товару" у ресторанах. При цьому для конспірації своєї протиправної діяльності наркоділки забезпечували приховане спостереження за потенційними клієнтами,
– зазначили у поліції.
У членів угруповання вилучили понад 1,5 тисячі пігулок "екстазі", 500 грамів кокаїну, 200 грамів амфетаміну, а також понад 2 кілограми канабісу елітних сортів. Вартість контрабанди оцінили у 2 мільйони гривень.
Крім того, конфіскували пістолети травматичної дії з набоями до них, ножі та газові балончики, а також автомобілі представницького класу.
Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі.
Відео: на Одещині викрили наркоугруповання
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