В Одесі призначили нового начальника поліції

Головне управління Національної поліції в Одеської області очолив генерал поліції третього рангу Олег Бех.

Нового начальника представили 24 квітня в Одесі, повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий висловив подяку за службу колишньому очільнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

У прес-службі зазначили, що Головін залишає лави поліції "за станом здоров’я". Однак, сам Головін стверджував журналістам, що вирішив написав рапорт за власним бажанням, бо зараз себе у цій структурі не бачить. При цьому він не відповів на запитання, чи повязане його рішення зі зміною влади і перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського. Екс-очільник поліції Одещини обмежився лише фразою: "Без коментарів".

Що відомо про Олега Беха?

Новий очільник управління поліції проходить службу в органах внутрішніх справ з вересня 1993 року. За цей час він очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах центрального антикорупційного бюро МВС, управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в Івано-Франківській, Миколаївській та Одеській областях.

Також він був радником голови Національної поліції, очолював поліцейські главки в Полтавській та Харківській областях.