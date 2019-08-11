В Одесі протестували проти абсурдного арешту бранця Кремля: яскраві фото та відео

Під російським консульством в Одесі емоційно протестували проти арешту українського політв'язня, журналіста та історика Станіслава Клиха, який 5 років перебуває за російськими ґратами за абсолютно надуманим звинуваченням.

Одесити тримали в руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також величезний банер "Свободу Станіславу Клиху".

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Вони причепили на паркан російського відомства плакати з написами: "Save Stanislav Klykh", "Save Oleg Sentsov", "Free Azov Sea Sailors", "Російські окупанти, геть з Криму!"



#FreeSentsov, Одеса / 24 канал



Банер "Свободу Станіславу Клиху" / 24 канал

"Сьогодні 5 років з дня арешту Станіслава Клиха – заручника Кремля, який звинувачується російським слідством, буцімто, в участі в Чеченській війні. Звинувачення абсурдне, навіть за показами свідків, його там не було. Під час слідства Станіслава Клиха піддавали тортурам, у тому числі – током, аби він дав покази на себе та інших. У результаті у нього зараз проблеми зі здоров'ям, у тому числі і психологічним. Він зараз знаходиться в одиночній камері", – повідомив біженець з РФ, організатор акції та засновник ГО "Заручники Кремля" Олександр Шелковенков.

Він наголосив, що в полоні Росії зараз знаходяться 126 політв'язнів і 24 полонених моряки. Біженець наголосив: дуже важливо писати листи Клиху та іншим бранцям Кремля, аби на них російська адміністрація не здійснювала ні фізичного, ні психологічного тиску.

У такому разі співробітники колонії розуміють, що про людину пам'ятають. І якщо з нею щось станеться, то злочини вийдуть назовні,

– підсумував Шелковенков.



Олександр Шелковенков, Юрій Дяченко та Петро Любченков (зліва направо) / 24 канал

Листи Клиху треба писати російською і дотримуватись цензури. Відправляти за адресою:

► 457670, Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ТЮРЬМА 1 ФГУ. Клыху Станиславу Романовичу, 1974 г.р.

Керівник одеського осередку "Демальянсу" Юрій Дяченко пояснює, чому дуже важливо підтримувати наших співгромадян, які борються за незалежність України проти свавілля і терору.

"Це важливо, бо вони не відчувають достатньої підтримки з боку українців. Тому треба листуватися з українськими політв'язнями, які засудженні неправомірно. А також – завжди підтримувати акції, адже активних наразі мало", – сказав Дяченко.



Протестувальники також вигукували гасла: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Слава нації!", "Смерть ворогам!", "Україна понад усе!"

"Я долучився до акції, бо дійсно важливо збиратись і нагадувати оточуючим і собі самому про українських політв'язнів, які зараз за ґратами і зазнають тортур за надуманими злочинами, які не скоювали", – сказав член політпартії "Демсокира" Єгор Краснянський.

Наостанок політичний біженець з РФ Петро Любченков наголосив, що наразі Україна програє в інформаційній війні Кремлю, і це стосується не лише російськомовного простору, а й європейського.

"Одна з ознак програшу – обурливе рішення про відновлення російської делегації в Раді Європи. Це сумно, але не привід опускати руки. Треба щось робити. Я тому і прийшов зараз, аби заявити, що Росія – це тюрма, терористична організація, яка дійсно бере заручників і веде себе, як терорист. Колективну відповідальність за це несуть всі мешканці Росії, бо вони – маленькі гвинтики цього механізму. Нам треба робити все можливе і не опускати руки", – підсумував біженець з РФ.



Акція на підтримку Клиха, Одеса / 24 канал

Акцію завершили акапельним виконанням Державного Гімну України. Приємною несподіванкою було те, що з балкона багатоповерхівки навпроти російського посольства також долинали слова гімну.

Дивіться відео 24 каналу, як в Одесі виконували Гімн України на акції на підтримку Клиха:

Що відомо про Станіслава Клиха? Це – український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за, нібито, участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.



У 2017-му український політв'язень зазнав страшних тортур і примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в'язниці, де його утримують. У Клиха трапляються критичні стани здоров'я: проблеми з нирками, ногами і серцем. 6 разів його етапували до лікарні з тюрми.



Зараз Клиха утримують в тюрмі у Верхньоуральську. Лікарі у нього підозрювали рак, проте не знайшли. Клих неодноразово голодував у знак протесту проти ув'язнення Сенцова та інших бранців Кремля.