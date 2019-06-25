В Одесі протестували проти вірогідного виправдального вироку Труханову і заангажованості суддів

Малиновський райсуд Одеси сколихнув бурхливий протест через можливість винесення виправдального вироку одеському меру Геннадію Труханову в кримінальній справі щодо мільйонної корупційної афери з "Краяном".

Про це повідомила журналіста 24 каналу Катерина Петренко з місця події.

Лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко та юрист "Центру протидії корупції" Віталій Цокур принесли до суду грати з зображенням Труханова на них. Устименко підозрює, що одеські судді винесуть виправдальний вирок у сфері розкрадання бюджетних коштів мером Одеси Трухановим.

Це не єдиний Кримінальний злочин, по якому підозрюється Труханов, тим не менш він знаходиться на поспді міського голови, що є абсурдно. Темпи розгляду цієї справи аномальні, ненормальні з точки зори процесу в Україні. Це все, аби виправдати Труханова,

– сказав Устименко.

Юрист Цокур повідомив, що Труханов і спільники організували купівлю будівлі "Краяну", яка коштувала 4 мільйонів гривень за 185 мільйонів гривень, тобто у 40 разів дорожче. За його словами, це нахабність до одеситів, їх відкрито грабують. Цокур переконаний, що судді Віктор Корой, Сергій Черевко і Віталій Передерко – заангажовані і зацікавлені у виправдальному вироку одеському меру. А справедливе правосуддя у справі Труханова може забезпечити лише Вищий Антикорупційний суд.

"Апеляційний суд, який переглядатиме скоріш за все буде виправдовувальний вирок, і який прокурори САП будуть оскаржувати, теж буде приречений на неуспіх. Тому ми покладаємо всі надії на Антикорупційний суд, який розглядатиме цю справу, якщо хоча б апеляційна інстанція не встигне до кінця її розслідувати. Чому покладаємось лише на Антикорупційний суд? Бо ми бачили, як досліджуються докази... Вони насправді не досліджуються! Судді вирішили: "Давайте так, прокурори, ви просто прочитаєте назву документу, а ми цей томик покладемо на стіл і потім шляхом інтуїції чи ще чогось будемо вирішувати, чи винен мер міста і його спільники у цьому злочині", – сказав Цокур.

Він також додав, що про упередженість судового процесу свідчать покази свідків. Бо майже всі 100 депутатів-свідків захворіли на амнезію, лише одиниці сказали хоча б одне слово, яке суперечило вигідній позиції Труханова. На його думку, це все тому, що київський суд свого часу не посадив Труханова за ґрати.

Ми для того принесли Труханову решітку, аби чітко й неоднозначно дати зрозуміти: коли в Україні постане правова держава і верховенство права, такі злочинці, як Труханов, сидітимуть за ґратами,

– підсумував Устименко.

За що судять Труханова?

У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

За 5 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. В Малиновському райсуді справу розглядають рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

Завдяки космічно швидкому темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об’єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Але розгляд апеляції прокурори САП обіцяють організувати в Антикорупційному суді.