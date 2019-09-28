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      В Одесі пройшли масштабні антитерористичні навчання: фото та відео

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      На антитерористичних навчаннях в Одесі відпрацьовували бунт у колонії, визволення заручників та масштабні затримання. У навчаннях брали участь спецпризначенці СБУ, поліція, прикордонники, рятувальники та навіть кінологи з собаками.

      За легендою – в колонії стався бунт. Ув'язнені захопили заручників і висунули свої вимоги. До воріт виправного закладу стягувалися невідомі в масках – так звані спільники в'язнів. Почалося заворушення

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      Спецпризначенці в амуніції та із захисними щитами відтісняли бунтівників, а потім брали їх у кільце. Зрештою, усіх заарештували та посадили у автозаки.

      Після цього силовики попрямували в приміщення колонії – вгамовувати самих в'язнів. В масштабних антитерористичних навчаннях взяли участь представники усіх силових структур, а це кілька сотень правоохоронців.

      Антитерористичні навчання в Одесі: фото – скріншоти з відео 24 каналу

      Зазначимо, що легенда навчань взята з реальних подій. В травні у цій колонії в'язні вчинили бунт. Почали трощити усе навколо та підпалили пожежну машину. Аби угамувати в'язнів сюди стягнули сотні спецпризначенців. Після вгамування бунту колонію закрили, а в'язнів перевели до інших виправних закладів.

      Дивіться відео про бунт в одеській колонії:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Бунт в одеській колонії
      Джерело: 24 канал
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