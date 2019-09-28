В Одесі пройшли масштабні антитерористичні навчання: фото та відео

На антитерористичних навчаннях в Одесі відпрацьовували бунт у колонії, визволення заручників та масштабні затримання. У навчаннях брали участь спецпризначенці СБУ, поліція, прикордонники, рятувальники та навіть кінологи з собаками.

За легендою – в колонії стався бунт. Ув'язнені захопили заручників і висунули свої вимоги. До воріт виправного закладу стягувалися невідомі в масках – так звані спільники в'язнів. Почалося заворушення

Цікаво! Українські військові викликали справжній фурор на міжнародних навчаннях Combined resolve: відео

Спецпризначенці в амуніції та із захисними щитами відтісняли бунтівників, а потім брали їх у кільце. Зрештою, усіх заарештували та посадили у автозаки.

Після цього силовики попрямували в приміщення колонії – вгамовувати самих в'язнів. В масштабних антитерористичних навчаннях взяли участь представники усіх силових структур, а це кілька сотень правоохоронців.

Антитерористичні навчання в Одесі: фото – скріншоти з відео 24 каналу

Зазначимо, що легенда навчань взята з реальних подій. В травні у цій колонії в'язні вчинили бунт. Почали трощити усе навколо та підпалили пожежну машину. Аби угамувати в'язнів сюди стягнули сотні спецпризначенців. Після вгамування бунту колонію закрили, а в'язнів перевели до інших виправних закладів.

Дивіться відео про бунт в одеській колонії: