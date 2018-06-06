В Одесі п'яна водійка Jaguar протаранила відразу 4 авто: фото і відео
5 червня в Одесі п'яна жінка за кермом Jaguar, не впоравшись із керуванням, розбила відразу чотири автомобілі.
Про це повідомляє "Таймер".
Читайте також: В Одесі водійку, яка на переході збила на смерть жінку з дівчинкою, залишили під вартою
Як свідчать очевидці, водійка повертала на Сабанєїв міст і, не впоравшись з керуванням, зіткнулась з іншим авто. Від удару Jaguar кінцево втратив управління та протаранив ще 3 автомобіля, які стояли на узбіччі.
ДТП в Одесі
Водійка була у стані алкогольного сп'яніння
Жінка за кермом Jaguar протаранила 4 авто
На місце події прихала поліція. Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові водійки, що у понад 10 разів перевищує норму. На жінку склали адмінпротокол. За кермування у нетверезому стані суд тепер має забрати у неї водійські права.
Вибір редакції
-
"У нас гаряча фаза війни": Порошенко гостро висловився про агресію Росії на Донбасісьогодні, 14:07
-
Злив "розстрільного списку" 47 журналістів: Геращенко розповів про причетність спецслужб Росіїсьогодні, 13:08
-
Росія стягнула до окупованого Криму тисячі військових і авіацію: відома причинасьогодні, 12:07