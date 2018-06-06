14:40
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Одесі п'яна водійка Jaguar протаранила відразу 4 авто: фото і відео

372 Читать новость на русском
Водійка Jaguar
Водійка Jaguar / Таймер

5 червня в Одесі п'яна жінка за кермом Jaguar, не впоравшись із керуванням, розбила відразу чотири автомобілі.

Про це повідомляє "Таймер".

Читайте також: В Одесі водійку, яка на переході збила на смерть жінку з дівчинкою, залишили під вартою

Як свідчать очевидці, водійка повертала на Сабанєїв міст і, не впоравшись з керуванням, зіткнулась з іншим авто. Від удару Jaguar кінцево втратив управління та протаранив ще 3 автомобіля, які стояли на узбіччі.

ДТП в Одесі
ДТП в Одесі

Водійка була у стані алкогольного сп'яніння
Водійка була у стані алкогольного сп'яніння

Жінка за кермом Jaguar протаранила 4 авто
Жінка за кермом Jaguar протаранила 4 авто

На місце події прихала поліція. Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові водійки, що у понад 10 разів перевищує норму. На жінку склали адмінпротокол. За кермування у нетверезому стані суд тепер має забрати у неї водійські права.

 

Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП Алкоголь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сьогодні, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 936
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сьогодні, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 805
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
1048
До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
сьогодні, 10:01 До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
Настя Сукач 4993
До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
сьогодні, 08:41 До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
Ірина Овчар 472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук