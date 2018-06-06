В Одесі п'яна водійка Jaguar протаранила відразу 4 авто: фото і відео

5 червня в Одесі п'яна жінка за кермом Jaguar, не впоравшись із керуванням, розбила відразу чотири автомобілі.

Про це повідомляє "Таймер".

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Як свідчать очевидці, водійка повертала на Сабанєїв міст і, не впоравшись з керуванням, зіткнулась з іншим авто. Від удару Jaguar кінцево втратив управління та протаранив ще 3 автомобіля, які стояли на узбіччі.



ДТП в Одесі



Водійка була у стані алкогольного сп'яніння



Жінка за кермом Jaguar протаранила 4 авто

На місце події прихала поліція. Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові водійки, що у понад 10 разів перевищує норму. На жінку склали адмінпротокол. За кермування у нетверезому стані суд тепер має забрати у неї водійські права.